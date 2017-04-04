19:02, 06 Nisan 2017 Perşembe

'İdlib'deki kimyasal saldırıda en az 27 çocuk öldü'





UNICEF Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Han Şeyhun'daki kimyasal saldırıda en az 27 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF), yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Han Şeyhun'daki kimyasal saldırıda en az 27 çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 546 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırıda ölenlerin sayısın artmasından endişe duyulduğu vurgulandı. UNICEF Bölge Direktörü Geert Cappelaere ise Suriye'de çocukların ölmesine daha fazla izin verilemeyeceğini, tüm taraflara çatışmalara bir an önce son vermeleri çağrısında bulundu. Beşşar Esed rejimi de önceki gün İdlib ilinde bulunan Han Şeyhun'u kimyasal gaz içeren bombalarla hedef almıştı. Saldırıda, aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de kimyasal maddeden etkilenmişti.

İlgili Konular UNICEF Suriye esed

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.