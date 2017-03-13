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İzmir'deki FETÖ operasyonunda 14 gözaltı
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 14 gözaltı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 14 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendiği bildirildi. 

Haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların kaldığı adreslere düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin vatandaşlardan bağış adı altında örgüte finansal destek sağladığı ileri sürüldü. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürülüğüne götürüldü.



İlgili Konular FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi
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