19:16, 06 Nisan 2017 Perşembe

İdlib'de sivil savunma merkezi bombalandı





Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'e bağlı Taftanaz beldesinde sivil savunma merkezinin bombalandığı, saldırıda 3 sivil savunma görevlisi yaralandığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'e bağlı Taftanaz beldesindeki sivil savunma yetkililerinden Necdet Cebel yaptığı açıklamada, beldeye yönelik hava saldırısında 3 sivil savunma görevlisinin yaralandığını belirtti. Cebel, "Rus uçakları savaş uçakları Taftanaz beldesine saldırdı. Bombardımanda sivil savunma merkezi vuruldu. Saldırıda merkez ve sivil savunmaya ait bütün araçlar kullanılamaz hale geldi." ifadesini kullandı. Beşşar Esed rejimi de önceki gün İdlib ilinde bulunan Han Şeyhun'u kimyasal gaz içeren bombalarla hedef almıştı. Saldırıda, aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de kimyasal maddeden etkilenmişti.

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