19:19, 06 Nisan 2017 Perşembe

Trump'tan 'Suriye'ye askeri müdahale' açıklaması





ABD Başkanı Trump, "İdlib sonrası askeri müdahaleyi gözden geçiriyoruz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyelerine "İdlib sonrası askeri müdahaleyi gözden geçiriyoruz" açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Trump, Senato üyelerine yaptığı bir konuşmada, kimyasal silah saldırısına karşılık olarak Suriye'ye "askeri hamlede" bulunmayı düşündüğünü ve bölgedeki durumun ciddiyetinin farkında olduğunu söyledi. Trump ayrıca, durumla ilgili henüz nihai kararı vermediğini, ancak Savunma Bakanı James Mattis'le olasılıkları görüştüklerini ifade etti. CNN International'ın kaynaklarına göre Trump, karar alma konusunda Mattis'in bu konudaki görüşüne güveniyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.