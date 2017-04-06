Güncelleme: 19:24, 06 Nisan 2017 Perşembe

Dergilerin Nisan Sayılarında neler var ?

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi

Yedi İklim dergisinin Nisan 2017 tarihli 325. sayısı Hasan Aycın Özel Sayısı olarak çıktı.

Usta çizeri anlatan isimler arasında ilk sırayı onun kadim dostlarından biri olan Osman Bayraktar alıyor. ''Edebiyatın Bir İmkanı Olarak Çizgi'' adlı giriş yazısı ile Osman Bayraktar, edebiyatın genişleyen anlatım tekniklerine ve Aycın çizgisinin karikatürden ayrılan boyutlarına dikkat çekiyor. Bayraktar, ''Çizgi Dilini Okumak'' başlıklı inceleme yazısında da dilin oluşum süreçlerine inip sembolleşmesine kadar geçen serüvenine değiniyor, Aycın çizgisinin gerek kullanılan sembollerle gerek tercih edilen üslubuyla yalnız Anadolu coğrafyasına değil daha geniş bir hinterlanda hitap ettiğini söylüyor.

Akabinde Ali Haydar Haksal, ''Hasan Aycın Çizgisinin Karakterleri ve Tipleri'' adlı yazısıyla Aycın'ın kimi şahsiyetlere ithafen kaleme aldığı portre çizgilerini yorumlayıp onun simgesel anlatımının olmazsa olmazlarına dikkat çekiyor. Cemal Şakar, Türkiye'nin darbeler tarihini 15 Temmuz özelinde olmak üzere Aycın'ın çizgileriyle okuyor. ''Bir Metin Olarak Hasan Aycın' ı Okumak'' adlı yazısıyla Mete Çamdereli ve ''Ustası Olmayan Usta'' adlı yazısıyla Nurettin Durman dergideki yerlerini alırken, Şakir Kurtulmuş; ilk Yeni Devir Gazetesi'nde çizgileri yayımlanan Hasan Aycın'ın çocukluk, eğitim ve yazın yaşamından kesitler sunarak usta çizeri daha yakından tanıtıyor. Seyfettin Ünlü de çizgilerdeki tasavvufi unsurlara müstakil bir başlık altında dikkat çekiyor.

Özel sayı kapsamında yer alan diğer bazı yazılar ve yazarları şöyle:

Mehmet Özger - ''Esrarnameden Sızan Sırlar''

Osman Koca - ''Fantastik Anlatıda Yerli Tecrübe yahut Sahipkıran/Namı Diğer Hamzaname''

İsmail Söylemez - ''Ben, Bellek ve Gelenek: Muassır Bir Ütopya Meselesi''

Ethem Erdoğan - ''Modernizme Karşı Direnç ve Mahremiyet: Çizginin Şiiri''

İsmail Demirel - ''Edebi Kamunun Tutkalı: Hasan Aycın''

Ömer Hatunoğlu - ''Yerelden Evrensele Doğru Uzanan Bir Çizer''

Serdar Kaçır - ''Hasan Aycın Olan Çizer''

Tayyib Atmaca - ''Mandala Asılan Bir Çift Göz''

Selvigül Kandoğmuş Şahin - ''Hasan Aycın Çizgisinde Ümmet Coğrafyası''

Mehmet Okumuş - ''Gözgörü''

Saliha Güngör - ''Yarasında Gül Yetiştiren Adam''

Dergâh dergisinin Nisan 2017 tarihli 326. sayısı raflardaki yerini aldı.

Dergide bu ay, Eski Türk edebiyatı sahasının otorite isimlerinden Hikmet İlaydın’a gönderilmiş Fahir İz imzalı bir mektup yayınlanıyor.

Dergâh’ın Nisan sayısında şu şairler yer alıyor: Mustafa Köneçoğlu, Mehmet Aycı, Rıdvan Sözener, Berat Demirci, Taner Sarıtaş, Fatma Zehra Murtazaoğlu, Nihat Hayri Azamat, Zümrüt Karabudak, Selman Bayer, Ufuk Aksoy ve Cafer Keklikçi.

‘Derkenar’ sütunlarında Mehmet Akif Çetin ve Mehmet Akif Öztürk’ün birer yazısı bulunuyor.

326. sayının hikâyecileri ise Erhan Genç, Betül Ok ve Aynur Dilber.

Zeynep Arkan, Dilek Kartal’ın ikinci şiir kitabı ‘Çifte Açmaz’ı; Şadi Kocabaş, Şükrü Karaca’nın ‘Dünyayı Dolduran Kiraz’ romanını; Necip Tosun, Cengiz Aytmatov’un hikâyeci yönünü değerlendiriyor.

Mustafa Özel, Halide Edib’in ‘Sinekli Bakkal’ından yola çıkarak açtığı başlığı Nisan sayısında daha da genişletip, derinleştiriyor.

Derginin Nisan ayı ‘Orta Sayfa’ konuğu Ensar Altay. Yeni kuşağın önemli belgesel yönetmenlerinden Altay’ı Turgay Bakırtaş konuşturuyor.

Atakan Yavuz, görme ustası John Berger üzerine bir yazıyla dergiye katkıda bulunuyor.

İsmail Süphandağı, ‘şiir ve oryantalizm’ ekseninde bir metinle yer alıyor Dergâh’ın sayfalarında.

Feyza Betül Aydın, sıradışı yazar Louis-Ferdinand Céline’le ilgili bir metni Türkçeye taşıyor: Céline’in kara listesi…

Özkan Gözel, makalesinde Heidegger ile Bâyezîd-i Bistâmî’yi ‘aşkınlık ve hiçlik’ bağlamında karşılaştırıyor.

‘Alıntı’ sütununda Eric Hoffer’ın ‘Değişim Sancısı’ndan tadımlık bir bölüm var: Eğlence…

Hasan Yüksel, hocalarını yazmaya devam ediyor. Bu sayıdaki konuğu Ercüment Kuran.

Hamit Yüksel, çocukluk günlerini ve amcasını resmeden kısa bir denemeyle okuru bir zamanların taşrasına götürüyor.

Arka kapakta Mustafa Kutlu’nun baharı müjdeleyen kısa bir hikâyesi var: ‘Evvelbahar’

İtibar dergisinin Nisan 2017 tarihli 67. sayısı

Usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam eden dergi, Mustafa Akar’ın “Dedemin Cinleri” isimli eseriyle şiir sayfalarını açıyor. Ahmet Edip Başaran’ın “Uzaklık Ölçü Birimleri”, Mehmet Aycı’nın “Karşılaşınca Öyle” ve Cengizhan Konuş’un “İyilik Yasası” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Orkun Elmacıgil, Süleyman Unutmaz, Ömer Fatih Andı, Raşit Ulaş, Neşe Yeşilova, Hasan Hüseyin Çağıran, Ali Akçakaya, Eda Fırat, Esra Topal, Gazi Balcı, Güven Fatsa, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Doruk Kandemir, Murat Anıl Varol, Selim Türkel, Semra Saraç, Tayfun Doğan, Zeynep Kot, Seyyid Ensar, Eray Sarıçam, Oğuzhan Bükçüoğlu, Ahmet Bahadır Sarıkaya, Sezer Taş, Ayşe Çelikkaya, Büşra Yavuz, Rıdvan Tulum, Rabia Gelincik ve Bahadır Sancak.

İtibar Nisan sayısının öykü sayfalarında ise Necip Tosun’un “Işık Şölenleri”, Abdullah Harmancı’nın “Güneşin Kucağında”, Betül Nurata’nın “Mavi Deniz”, Aynur Dilber’in “Kim Onlar”, Mustafa Özel’in “Önce Dede ve Torunlar, Sonra Ben”, Emin Gürdamur’un “Atları Uçuruma Sürmek” ve Sahra Tahiroğlu’nun “Günah” isimli öyküleri bulunuyor. Ayrıca, Mustafa Mestur’un “Şiraz” isimli öyküsü Zeynep Özel çevirisiyle yayınlanıyor.

İtibar’ın Nisan sayısında Mürsel Sönmez ile Suavi Kemal Yazgıç konuşmuş. Sönmez, “Şiirin hasadını tarih ve insanlık yapıyor” diyor. İkinci söyleşide ise Naime Erkovan, Dilek Erdem’in sorularını yanıtlamış.

Ahmet Murat’ın “Babamın Adamları”; Murat Erol’un “Devlet ve Gelenek”; M. Fatih Andı’nın “Peygamber’i Şiirle Sevmek” yazıları da dergide yer alan yazılardan bazıları.

Bu sayının diğer yazarları ise şöyle: Ali K. Metin, Hayrettin Orhanoğlu, Kemal Sayar, Beyzanur Turcihan, Mehmet Dinç, Cihan Aktaş, Hüsrev Hatemi, Ercan Yıldırım, Özkan Gözel, Savaş Barkçin, Gökhan Gökçek, İsmail Özen, Muhammed Emin Albayrak, Saadettin Acar ve Tuba Kaplan.

Umran dergisinin Nisan 2017 tarihli 272. sayısı “Eğitimde Kalbî Yenilenme Ne Zaman? & Seküler Pedagoji, Fıtrat ve Öğretim Programları” dosyasıyla çıktı.

Dergide yer alan bazı yazılar ve yazarları şöyle:

İnsan Fıtratını Merkeze Alan Bir Eğitim Sistemi - Burhanettin Can

“Dindar Nesil” Versus İslâmi Gençlik - Ahmet Dağ

Anayasanın Ruhunu Değiştirmek ve Siyasal Otoriteyi İnşa Etmek - Mustafa Aydın

Cemaatler Ve Siyasetle İlişkiler - Şemseddin Özdemir

Şehir İmajolojisi Nazariyesi - Ali Öztürk

Temmuz dergisinin Nisan 2017 tarihli 9. sayısı

Müslüman coğrafyanın birliğine, kardeşliğine dikkat çeken canlı bir kapak tasarımına sahip derginin sunuş yazısı da “Bir Temmuz Süvarisidir Umut” başlığını taşıyor. Arka kapakta ise “Renk renk nakış nakıştır, birdir ocağımız / Yankılanır aynı gök altında avazımız” ifadesi yer alıyor.

Hasan Aycın’ın bir çizgisiyle açılan derginin bu sayıdaki şairleri Mustafa Yılmaz, Adem Turan, Mehmet Aycı, Adem Yazıcı, Emre Miyasoğlu, Ahmet Laçin, Berat Bıyıklı, Şeyma Kitapçı, Ayşe Çelikkaya, M. Akif Şahin, Erol Yılmaz ve Tunay Özer.

Temmuz’un yeni sayısında öyküler de ağırlıklı bir yer tutuyor. Ayşegül Genç, Serkan Akın, Sadık Koç, Ahmet Mansur Tural ve Selma Aksoy Türköz bu sayıya öyküleriyle katkıda bulunan isimler.

Abdullah Harmancı, Erdoğan Aydoğan, Muhammed Enes Kala, Hale Beyza ve Mehmet Mortaş, Nisan sayısında denemeleriyle dergide yer alıyor.

Ali Emre’nin, edebiyata da sokularak İzzeddin Kassam’ın hayatını ve mücadelesini; Murat Koç’un, Yaşar Kemal’in büyülü gerçekçiliğini ve destansı anlatısını; Secaattin Tural’ın, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu romanındaki fantastik özellikleri, İsmail Süphandağı’nın şiir ve öte ilişkisini ele alan yazıları derginin Nisan sayısında okura sunulmuş.

Hüseyin Cömert’in, Akif Hasan Kaya’nın öykücülüğünü ele aldığı yazısı ve Şakir Kurtulmuş’un, Sezai Karakoç merkezli günlükleri de bu sayıda yer verilen metinlerden.

Temmuz dergisi, bu ay, şair ve yazar İbrahim Tenekeci ile yapılan bir söyleşiyi sayfalarına taşımış: “Namuslu Bir İnsan Olmak, Edebiyatın Üstündedir.”

İlim ve İrfan dergisinin Nisan 2017 tarihli 56. sayısı “edep” dosyasıyla çıktı.

Dergide, dosya kapsamında Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz, İsmail Acarkan ve Said Yavuz’un yazıları yer alıyor.

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz, edep konusunu tasavvuf özelinde değerlendiriyor ve tasavvufun bütünüyle edepten ibaret olduğunu vurguluyor. İsmail Acarkan, edebi fıtratın çağrısı olarak ele alıyor, insanın bu çağrıya kulak vermesi gerektiğini hatırlatıyor. Said Yavuz ise insani münasebetlerdeki incelikleri yani kaybolan edepleri yeniden dikkatlere sunuyor.

Dergide orta sayfada her ay sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi bu sayıdaki sohbetinde muhteşem ve muazzam bir ahlak olan edebin önemini beyan ediyor.

Derginin bu sayısında Prof. Dr. Süleyman Uludağ Peygamber Efendimizi sevmenin ve O’na (sas) uymanın anlamını vurguluyor. Prof. Dr. Uludağ, Peygamber Efendimizi en çok sevenlerin ve O’na en çok uyanların sufilerin olduğunu örnekleriyle ortaya koyuyor.

Prof. Dr. Ali Akpınar, ayetlerle Peygamber Efendimize duymamız gereken sevgiyi anlatıyor. Prof. Dr. Akpınar, Rabbimizin, Efendimize olan sevgisini de ayetlerle ortaya koyuyor. Meryem İnci Nur Babadağ, Kuzey Afrika’nın manevi incisi, Ebü’l-Hasan Şazeli Hazretlerinin de mürşidi Abdüsselam bin Meşiş Hazretlerinin portresini kaleme almış.

Doç. Dr. Ahmet Albayrak iyilik kavramını ve iyiliğin anlamını anlatıyor. Hamza Toprak tevazu ve yüksek ahlak timsali Peygamber Efendimizin günlük hayatını hadis-i şerifler ve ashabının sözleri etrafında beyan ediyor. İslim Gümüştekin saf aşkın yolcusu Ahmed Gazzali Hazretlerinin portresini sunuyor okura.

Ahmet Edip Başaran, Samiha Ayverdi’nin Mesihpaşa İmamı adlı romanı etrafında insanın anlam arayışına cevaplar arıyor. M. Nezihi Pesen Kırkambar sayfalarında tadımlık bilgiler sunuyor okura. Kemal Özer okuru yine fıtratın çağrısına uymaya çağırıyor ve kahve konusunda önemli bilgiler veriyor.

İlim ve İrfan dergisi Nisan sayısı (sayı: 56) Gülbahçe ekiyle birlikte okura sunuluyor.

Genç dergisinin Nisan 2017 tarihli 127. sayısı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya teşriflerinin seneyi devriyesinin bu zaman diliminde olması nedeniyle Genç dergisi, bu ay Efendimiz’in gençlerle olan ilişkisini, O’nun hayatından güzellikleri ve kendisi gibi dostlarının da genç oluşunu tekrar hatırlıyor, ”O'na kardeş miyiz?” sorusu üzerinden dosyasında inceliyor.

Dergide bu ay Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Doç. Dr. Ömer Türker, psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Medaim Yanık ve hattat Ali Hüsrevoğlu ile yapılan söyleşiler de yer alıyor.

Dergide yer alan bazı yazılar ve yazarları şöyle:

Mehmet Lütfi Arslan - Özledim Dediği Kardeşi Misin?

Murat Kaya - Allah Rasûlü’ne Kardeş Miyiz?

Adem Ergül - Nimeti Görmek Ya Da Görmemek...

Haşim Akın - Hamza’nın Ayakları

Halit Yasir Özoğul - Medenî İnsan Târifi

Ayşegül Genç - Elini Sallasan Bahar!

Sinan Özgenç - Savunma Hakkı

Genç Öncüler dergisinin Nisan 2017 tarihli 117. sayısı

Dergi bu ay, sinema endüstrisini ve sosyal medyanın sosyolojik kültürü işgalini dosyaya taşıyarak okuyucularının karşısına çıkıyor. Selamın eminlik duygusu verdiği zamanlarla sosyal medya haberleşme kiplerini karşılaştırıyor; beyaz perdenin karanlık yüzüne dikkat çekiyor; sosyal medya bağımlılığıyla karanlık yüzün arasındaki paralel ilişkiyi masaya yatırıyor.

Osman Zinnur Aksu, sinema sektörünün insana sunduğu yaşam tarzını yazdı. Talha Ulukır, Avrupa Birliği’nin Türkiye’de ve dünyada filmlere fon ayırırken istediği şartların neler olduğunu açıkladı. Senanur Yaşaroğlu, sosyal medyanın bizim neyimiz olduğunu sorguladı. İsmail Memiş, kendisiyle yapılan röportajda sosyal medyanın tarihini ve sosyal medya bağımlılığını anlattı.

Dosya dışı konularda ise Sadettin Ökten ile babası Celal Hoca üzerine bir söyleşi gerçekleştirilmiş. Vahap Yaman yavrusunu anlamak isteyenler için tavsiyelerde bulundu. Adnan Ergün Aş/hane şiiriyle Cibali sokaklarını anlattı.