19:37, 06 Nisan 2017 Perşembe

Çavuşoğlu: Saldırılar devam ederse müzakerelerin anlamı kalmaz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile ilgili, "Saldırılar devam ederse Astana'nın da bir anlamı kalmaz, Cenevre'nin de bir anlamı kalmaz. Kimyasal silahların altında müzakere mi yapılır?" dedi.

'BİR TERÖR ÖRGÜTÜ ÜZERİNDEN BİLE REKABET VAR'

Çavuşoğlu, iki süper güç Rusya ve ABD'nin, bir terör örgütünü birbirine kaptırmama yarışına girdiğini belirterek, "YPG ve PYD’den bahsediyoruz. Bir terör örgütü üzerinden bile rekabet var." diye konuştu.

'BARZANİ YÖNETİMİNE DE ERBİL'E DE BİR TUZAK'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kerkük’te referandum kararı alınmasının Barzani yönetimine de Erbil’e de bir tuzak olduğunu belirterek, "Esasen bu Barzani yönetiminin herkesle arasını bozma girişimidir. Bu işin mimarı Talabani’nin partisidir.” dedi.