Rusya'dan İdlib'deki kimyasal saldırıya ilişkin tasarı

Suriye'de 7. yılına giren iç savaş konusunda BM Güvenlik Konseyindeki (BMGK) ayrışma, Suriye'nin İdlib'in şehrinin Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah saldırısının ardından da giderilemedi.
ABD, İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanan BMGK karar tasarısını "Kabul edilemez" olarak nitelendiren Rusya kendi tasarısını hazırlayarak Konsey üyelerine dağıttı.
Rusya'nın tasarısında saldırıya ilişkin kınama yerine "derin endişe" ifadesi kullanılırken kimyasal silah saldırısının uluslararası hukukun ciddi ihlali olduğu belirtilerek sorumlularının hesap vermesi gereği vurgulandı.
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile BM'nin daha önce kurduğu ortak soruşturma misyonunun (JIM) iddiaları araştırması istenen tasarıda Suriye rejiminden soruşturma heyetinin Han Şeyhun ve çevresinde inceleme yapmasına izin vermesi talep edildi.
Batılı ülkelerin tasarısında ise Esed rejiminden JIM'e, 4 Nisan'daki hava operasyonları ile ilgili tüm uçuş bilgilerini ve o gün görevde olan tüm komuta kademesinin listesini vermesi, ayrıca soruşturma ekibinin istediği askeri tesiste inceleme yapması ve askeri yetkilerle görüşmesinin sağlanması isteniyordu.
Rusya tasarıda ayrıca BM Genel Sekreteri ve OPCW Genel Direktöründen bölgeye gönderilmesi için "coğrafi çeşitliliği olan dengeli" bir heyet seçmesini talep etti.
Konseyin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa iki gündür tasarılar üzerindeki müzakerelerini sürdürüyor. Henüz iki tasarının da oylamaya sunulup sunulmayacağı konusunda açıklama yapılmadı.
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