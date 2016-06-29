Başbakanlıktan Erdal Aksünger'in iddialarına cevap

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in 5 Nisan günü bir televizyon kanalına verdiği demeçte "Başbakanlık Müsteşarlığı’na teslim ettim." dediği yazının içeriği aktarıldı.
Açıklamada, kendisini David Keynes olarak tanıtan kişinin CHP Genel Başkanlık makamı ile bazı milletvekillerini telefonla aradığı bilgisi, CHP’nin kamuoyuna yaptığı bazı açıklamaları eleştiren e-postalar ve bu çerçevede bu kişinin iddialarının derlenip toplanmasından ibaret olan yazının ve ekinin 25 Ekim 2016 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığına iletildiği belirtildi.
Bu bilginin Ekim 2016'da CHP Genel Başkan Yardımcısı tarafından medya ile paylaşılan çalışma ile aynı olduğu, bunun dışında hiçbir bilgi veya belgeyi içermediği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kamuoyunda yer verilen haber içeriğindeki iddialarla en ufak bir ilgisi yoktur. Tüm bunlara rağmen söz konusu yazı ve eki, anamuhalefet partisi tarafından gönderilmiş olması nedeniyle ciddiye alınarak tedbiren ilgili kurumlara gereği için intikal ettirilmiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Suriye ile ilgili askeri müdahale açıklamaları için, "Teşekkür ederim ama lafta kalmasın. Eğer bu hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa, biz bunu yapmaya hazırız." dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger'in "Başbakanlık Müsteşarlığına teslim ettim" dediği yazının, 25 Ekim 2016'da Başbakanlığa iletildiği hatırlatılarak, bu bilginin Aksünger tarafından medya ile paylaşılan çalışma ile aynı olduğu vurgulandı
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