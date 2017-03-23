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Erdoğan'dan flaş Suriye açıklaması
Erdoğan'dan flaş Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Suriye ile ilgili askeri müdahale açıklamaları için, "Teşekkür ederim ama lafta kalmasın. Eğer bu hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa, biz bunu yapmaya hazırız." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarıyla ilgili, "Teşekkür ederim ama lafta kalmasın. Eğer bu hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa, biz bunu yapmaya hazırız. Biz bundan asla çekinmeyiz, kim olursa olsun çekinmeyiz. Biz Amerika başta olmak üzere, tüm koalisyon güçleri bir araya gelelim. Ben Sayın Putin'le de konuştum ama Sayın Putin hala 'bu işin arkasında Esed var mı yok mu?' Bunu hala iki gündür, üç gündür anlamıyorsa bu bizim için de üzücüdür. Bunları süratle bizim aşmamız lazım, kararımızı vermemiz lazım. Dost kimdir, düşman kimdir, bölgedeki virüs kimdir, bunu artık lütfen öğrenelim, ona göre de artık adımımızı atalım." diye konuştu.

"BU CİNAYETLER DEVAM EDECEK"

Konuyu ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a da ilettiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ben geçenlerde ABD Dışişleri Bakanı geldiğinde de kendisine söyledim. 'Siz henüz Suriye'de yoksunuz' dedim. 'Rusya Suriye'de var. Ha siz şöyle Suriye'de varsınız, PYD'ye, YPG'ye silah, mühimmat bu tür yardımları yapmakla varsınız. Eğer bu böyle devam edecek olursa bilesiniz ki, buradaki bu cinayetler, bu terör esintileri devam edecek.' Çünkü şöyle bir zihniyet var. Önce ABD'nin bunu değiştirmesi lazım. Yani 'bir terör örgütünü, biz başka bir terör örgütüyle yok edelim, elimizde sıcaktan soğuğa değmesin.' Bu olmaz."

ABD Başkanı Donald Trump, Senato üyelerine yaptığı bir konuşmada, kimyasal silah saldırısına karşılık olarak Suriye'ye "askeri hamlede" bulunmayı düşündüğünü ve bölgedeki durumun ciddiyetinin farkında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 - Ülke TV ortak canlı yayınına katılarak gündemi değerlendiriyor.

 



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