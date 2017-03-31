Merkel: BMGK'da karar alınamaması bir utanç

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Bad Muskau kentinde yaptığı açıklamada, kimyasal saldırının savaş suçu olduğunu vurgulayarak, söz konusu saldırının sebeplerinin aydınlatılması için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.
"Bu kesinlikle aydınlatılması gereken barbarca saldırıdır." diyen Merkel, saldırının Beşşar Esed rejimi tarafından yapıldığına ilişkin bazı ipuçlarının bulunduğunu belirtti.
Merkel, kimyasal saldırılarla ilgili "BMGK’da karar alınamaması bir utançtır." ifadesini kullandı.
Bu konunun iyice araştırılması gerektiğine inananların bunu yapacaklarını, Almanya'nın da buna dahil olacağını aktaran Merkel, "Bunu reddedenler nasıl bir sorumluluğu üzerine aldıklarını da düşünmeleri lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Esed rejimi de önceki gün İdlib ilinde bulunan Han Şeyhun'u kimyasal gaz içeren bombalarla hedef almıştı. Saldırıda, aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de kimyasal maddeden etkilenmişti.
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