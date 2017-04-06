Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
04:42, 07 Nisan 2017 Cuma
Afrika
Güncelleme: 03:25, 07 Nisan 2017 Cuma

  • Paylaş
İHH, Somali'ye yardımlarını sürdürüyor
İHH, Somali'ye yardımlarını sürdürüyor

Doğu Afrika bölgesi için başlattığı acil yardım çalışmaları kapsamında Somali'de on binlerce aileye yardım ulaştıran vakıf, su kuyuları açmak için çalışma başlattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İHH İnsani Yardım Vakfı, Somali'de su kuyuları açmak için çalışma başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH, aylardır yağmurun yağmadığı, kuyuların kuruduğu Somali'de başlattığı acil yardım projelerine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda İHH acil yardım ekipleri, Somali'nin Bay eyaletine bağlı Beydava şehrine gitti.

"Doğu Afrika Acil Yardım Projesi" kapsamında kuraklığa bağlı ölümlerin ve göçlerin yaşandığı Somali'ye ilişkin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaşan vakıf, ardından hayırseverlerin yardımları ile Somali halkına gıda ve su yardımlarını ulaştırdı.

İHH, bölgedeki su sorununa kalıcı bir çözüm sağlamak için de bir dizi projeyi hayata geçiriyor. Çalışma kapsamında krizin en çok hissedildiği Beydava'da gıda ve su dağıtımı yapıldı, yeni su kuyusu projeleriyle ilgili çalışma gerçekleştirildi, Uluslararası Doktorlar Derneği ile koordineli sağlık taraması yapıldı.

"ACI TEKERRÜR ETMESİN DİYE SOMALİ'DEYİZ"

Bölgede bulunan ve açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Dış İlişkiler Birimi Yetkilisi Yusuf Avcı, 2011'deki krizde binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve acı tarihin bir kez daha tekerrür etmemesi için Somali'de bulunduklarını söyledi.

Beydava'nın ciddi bir krizle karşı karşıya kaldığını belirten Avcı, İHH'nın Somali'deki çalışmaları hakkında şu bilgileri aktardı:

"Acil yardım çalışmalarımız kapsamında burada bulunduğumuz 7 günde 36 tanker suyu 30 bin mülteci kardeşimize ulaştırdık. Bununla birlikte 16 bin 200 Somalili kardeşimize de bir aylık gıda paketleri dağıttık. Biz birinci acil yardım ekibi olarak buradayız. Bizim ekibimizin buradaki yardımları tamamlandığında 70 bin Somalili mülteciye su, yaklaşık 35 bin kişiye de gıda yardımı ulaştırmış olacağız. Bizden sonra da yine acil yardım ekiplerimiz bölgeye gelerek hayırseverlerimizin bağışlarını buradaki kardeşlerimize ulaştıracaklar."

"BEYDAVA'DA 5 YENİ DERİN SU KUYUSU AÇACAĞIZ"

İHH Derin Su Kuyuları Proje Koordinatörü Halil İbrahim Çizmeci, 2011 krizi sonrasında İslam Kalkınma Bankası ile iş birliği yaparak Somali'de başlattıkları derin su kuyusu projelerine de hız verdiklerini belirtti.

Proje kapsamında toplamda 36 derin su kuyusu açacaklarını ve şu ana kadar bu rakamın 24'ünü hizmete soktuklarını aktaran Çizmeci, şu bilgileri verdi:

"Bu kuyularımız 150-200 metre derinliğe sahip oluyor ve her bir kuyudan ortalama 5 bin kişi faydalanabiliyor. Aralık ayında baş gösteren yeni bir kriz üzerine daha çok Beydava'ya yoğunlaştık. Hayırseverlerimizin destekleri ile burada da ilave olarak 5 ayrı derin su kuyusunu en kısa zamanda hizmete açacağız. Şu anda fizibilite çalışmalarını yürüttüğümüz proje tamamlandığında yaklaşık 50 bin Somalili temiz suya kavuşacak."

"SU KUYULARI GÖÇÜ ÖNLEYECEK"

Somali-Bay Eyaleti Ulusal Kuraklık Komitesi Üyesi Abdurrahman İbrahim ise geçen yıl yağmur yağmadığını, böyle devam ederse 2011'de yaşanan kuraklığın daha da büyüğü ile karşı karşıya kalacaklarını vurguladı.

Aralık ayından bu yana sadece Bay eyaletinde kuraklığa bağlı 2 bine yakın ölüm gerçekleştiğini aktaran İbrahim, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler raporlarına göre bu sayı daha az. Çünkü onlar sadece hastanelerdeki resmi rakamları dikkate alıyorlar. Halbuki ölümler daha fazla. Burada açılan su kuyuları hayati önem taşıyor. Özellikle kriz bölgelerinde su kuyularının açılması halinde insanlar göç etmekten vazgeçecekler. İnsanlarımız bu göçü yiyecek ve içecek bulabilmek umuduyla yapıyor. Çünkü yerlerini yurtlarını terk edip buraya göç ettiklerinde kendilerine bir şekilde yardım ulaşacağını biliyor. Türkiye'den beklentimiz, 2011'deki krizde yaptığı yardımı artırmasıdır. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya gelişi tüm dünyanın dikkatini Somali'ye çekmişti. Türkiye isterse bunu tekrar başarabilir."

Hayırseverler, Doğu Afrika'da yaşanan kuraklık için bütün operatörlerden "KURAKLIK" yazıp 3072'ye kısa mesaj atarak 5 lira bağışta bulunabiliyor. Ayrıca İHH'nın banka hesaplarına yine aynı açıklama ile bağış yapılabiliyor.



İlgili Konular İHH somali
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
İHH Somali'ye yardımlarını sürdürüyor
İHH, Somali'ye yardımlarını sürdürüyor

Doğu Afrika bölgesi için başlattığı acil yardım çalışmaları kapsamında Somali'de on binlerce aileye yardım ulaştıran vakıf, su kuyuları açmak için çalışma başlattı
Macron Suriye'de askeri müdahaleden yana
Macron, Suriye'de askeri müdahaleden yana

Fransa'da cumhurbaşkanlığının en güçlü adaylarından Macron, "Eğer Esed hükümetinin kimyasal silah kullandığı kanıtlanırsa BM'nin yetki verdiği bir uluslararası askeri güç, müdahalede bulunmalı" dedi
Rusya'daki terör saldırısıyla ilgili 8 gözaltı
Rusya'daki terör saldırısıyla ilgili 8 gözaltı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen metro saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı
BMGK'dan Kuzey Kore'ye kınama ve uyarı
BMGK'dan Kuzey Kore'ye kınama ve uyarı

BMGK, Kuzey Kore'nin 4 Nisan'da yaptığı balistik füze denemesini kınadı ve daha ileri adımlar atılabileceği uyarısında bulundu
Titanik'in battığı sularda buz dağı istilası
Titanik'in battığı sularda buz dağı istilası

Atlantik Okyanusu'nun kuzeyindeki transatlantik gemi hattı güzergahı alışılmadık yoğunlukta bir buz dağı istilasına sahne oldu. Buz dağı sayısı, bir haftada 37'den 450'ye çıktı
Fransa'da Fillon'a unlu saldırı
Fransa'da Fillon'a unlu saldırı

Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon'a katıldığı bir toplantıda un atan iki kişi gözaltına alındı
ABD Suriye'de askeri seçenekleri değerlendiriyor
ABD Suriye'de askeri seçenekleri değerlendiriyor

ABD yönetiminin, Esed rejiminin İdlib’de kimyasal silah kullanması üzerine atılacak adımlar konusunda Pentagon'a danıştığı açıklandı
Merkel BMGK'da karar alınamaması bir utanç
Merkel: BMGK'da karar alınamaması bir utanç

Almanya Başbakanı Merkel, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen kimyasal saldırılara ilişkin, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde karar alınamaması bir utançtır" dedi
ABD Hamas komutanı terör listesine aldı
ABD Hamas komutanı terör listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas komutanlarından Ebu Enes al-Ghandour'u küresel teröristler listesine dahil etti
Rusya'dan İdlib'deki kimyasal saldırıya ilişkin tasarı
Rusya'dan İdlib'deki kimyasal saldırıya ilişkin tasarı

İdlib'teki kimyasal silah saldırısının ardından Batılı ülkeler tarafından hazırlanan BMGK karar tasarısına muhalefet eden Rusya kendi tasarısını hazırladı
Güney Kore'den balistik füze denemesi
Güney Kore'den balistik füze denemesi

Kuzey Kore'nin orta ölçekli balistik füze denemesinin ardından Güney Kore'nin de balistik füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi
Türkmenler bayrak krizini AYM'ye taşıyor
Türkmenler bayrak krizini AYM'ye taşıyor

ITC Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Turan, ''Kerkük'teki bayrak krizini Anayasa Mahkemesine taşıyoruz'' dedi
Trump'tan 'Suriye'ye askeri müdahale' açıklaması
Trump'tan 'Suriye'ye askeri müdahale' açıklaması

ABD Başkanı Trump, "İdlib sonrası askeri müdahaleyi gözden geçiriyoruz" dedi
İdlib'de sivil savunma merkezi bombalandı
İdlib'de sivil savunma merkezi bombalandı

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'e bağlı Taftanaz beldesinde sivil savunma merkezinin bombalandığı, saldırıda 3 sivil savunma görevlisi yaralandığı bildirildi
Trump'tan Abe'ye 'Kuzey Kore' güvencesi
Trump'tan Abe'ye 'Kuzey Kore' güvencesi

ABD Başkanı Trump, "ABD'nin Kuzey Kore'nin yarattığı güvenlik tehdidi karşısında müttefikleri Japonya ve Güney Kore'nin arkasında olduğu" konusunda Japonya Başbakanı Abe'ye güvence verdi.
İdlib'deki kimyasal saldırıda en az 27 çocuk öldü'
'İdlib'deki kimyasal saldırıda en az 27 çocuk öldü'

UNICEF Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Han Şeyhun'daki kimyasal saldırıda en az 27 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi

Haberler

Somali'de kuraklık ve kolera salgını nedeniyle 400 kişi öldü
Somali'de kuraklık ve kolera salgını nedeniyle 400 kişi öldü

Netanyahu'dan 'İşgal planına devam' açıklaması
Netanyahu'dan 'İşgal planına devam' açıklaması

Somali'de yeni hükümet güvenoyu aldı
Somali'de yeni hükümet güvenoyu aldı

Somali'de kolera salgını nedeniyle 343 kişi öldü
Somali'de kolera salgını nedeniyle 343 kişi öldü

Kuraklığın pençesindeki Somali için acil yardım çağrısı
Kuraklığın pençesindeki Somali için acil yardım çağrısı

Somali'de yeni hükümete destek gösterisi
Somali'de yeni hükümete destek gösterisi

Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü
Somali'de bomba yüklü araçla saldırı 8 ölü

Somali'de salgın hastalık uyarısı
Somali'de salgın hastalık uyarısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 