ABD Suriye'de askeri seçenekleri değerlendiriyor

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, AA'ya yaptığı açıklamada, "(Suriye’de kimyasal saldırının ardından) Beyaz Saray gerekli adımlar için bize danıştı. Başkan’a (Donald Trump) gerekli tüm seçenekleri hazırlıyoruz." dedi.
İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Pentagon’da devam eden görüşme ve hazırlıklar konusunda bilgi vermekten kaçındı.
Başka bir Pentagon yetkilisi de Savunma Bakanı James Mattis'in şu anda Trump'la birlikte Florida'da Mara-a-Lago'da bulunduğunu ve Suriye'deki kimyasal saldırının gündemlerinin en üst sıralarında olduğunu açıkladı.
Öte yandan, Amerikan medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri ise "Trump’ın bazı kongre üyelerine Suriye’de askeri bir adım atmayı değerlendirdiğini" söylediğini belirtti.
Amerikan CNN televizyonunun haberine göre Beyaz Saray yetkilisi Trump’ın Suriye’de askeri bir adım atma konusunda kesin bir kararının söz konusu olmadığını, ancak konuyu Savunma Bakanı Mattis ile istişare ettiğini ifade etti.
Bu arada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile İdlib’de düzenlenen kimyasal silah saldırısını ele alan bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Tillerson ve Lavrov arasındaki görüşmenin çarşamba günü gerçekleştiğini açıkladı. Görüşmenin içeriğine dair bilgi vermeyen yetkili, Tillerson’un 12 Nisan’da Moskova’da Lavrov’la yüz yüze görüşeceğini kaydetti.
Sabah saatlerinde Pentagon’a telekonferansla bağlanan ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Joseph Scrocca, "ABD’nin sahadaki komutanlarının, askeri bir adım atılması durumdan Esed rejimine karşı bölgedeki kuvvetleri korumak üzere güvenlik önlemlerini gözden geçirdiğini" ifade etmişti.
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