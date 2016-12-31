BMGK'dan Kuzey Kore'ye kınama ve uyarı

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore'nin 4 Nisan'da gerçekleştirdiği balistik füze denemesini kınayarak daha ileri adımlar atılabileceği uyarısı yaptı.
BMGK'da 15 ülkenin onayıyla kabul edilen basın bildirisinde Kuzey Kore'nin mart ayında ve 4 Nisan'da gerçekleştirdiği denemelerden derin endişe duyulduğu belirtilerek, balistik füze denemelerinin BMGK'nın 1718, 1874, 2087, 2094, 2270 ve 2321 sayılı kararlarının açık ihlali olduğu kaydedildi.
Kuzey Kore'nin eylemlerinin bölgesel ve uluslararası güvenliğe tehdit oluşturduğu ve bunları bir an önce sonlandırması istenen bildiride konunun yakından izlendiği ve daha ileri adımlar atılabileceği uyarısı yapıldı.
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BMGK, Kuzey Kore'nin 4 Nisan'da yaptığı balistik füze denemesini kınadı ve daha ileri adımlar atılabileceği uyarısında bulundu
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