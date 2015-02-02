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Macron, Suriye'de askeri müdahaleden yana
Macron, Suriye'de askeri müdahaleden yana

Fransa'da cumhurbaşkanlığının en güçlü adaylarından Macron, "Eğer Esed hükümetinin kimyasal silah kullandığı kanıtlanırsa BM'nin yetki verdiği bir uluslararası askeri güç, müdahalede bulunmalı" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da cumhurbaşkanlığının en güçlü adaylarından "En Marche" (Yürüyüş) oluşumunun lideri Emmanuel Macron, Suriye'de rejimin kimyasal silah kullandığının ispatlanması halinde Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında askeri müdahaleden yana olduğunu bildirdi.

France 2 televizyonunda bir programa katılan Macron, İdlib'de aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivilin hayatını kaybettiği kimyasal saldırıyla ilgili soruları da yanıtladı.

"ULUSLARARASI ASKERİ GÜÇ MÜDAHALEDE BULUNMALI"

Macron, "Eğer Beşşar Esed hükümetinin kimyasal silah kullandığı kanıtlanırsa Birleşmiş Milletler'in yetki verdiği bir uluslararası askeri güç müdahalede bulunmalı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı adayı Macron, kimyasal silah saldırısı yapıldığının teyidi halinde güçlü bir şekilde hareket etmenin çok önemli olduğunu belirtti. 



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Avrupa Haberleri
Macron Suriye'de askeri müdahaleden yana
Macron, Suriye'de askeri müdahaleden yana

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