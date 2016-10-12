ABD Suriye'yi 59 füzeyle vurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD füzeleri Akdeniz'deki 2 savaş gemisinden Suriye'ye 59 füze fırlattı.
ABD Başkanı Donald Trump "Kimyasal saldırı düzenleyen üsse saldırı emrini verdim" dedi.
Rus lider Vladimir Putin, yaptığı açıklamada, "Bu uluslararası hukukun ihlalidir " dedi.
ABD, Suriye'deki Beşşar Esad rejimine ait bir hava üssünü, TSİ 03.45'te vurdu.
Kremlin'den yapılan açıklamada "Putin'e göre saldırı egemen bir devlete düzenlendi" ifadesine yer verildi. Aynı açıklamada saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğu ve ABD - Rusya ilişkilerine ciddi zarar verdiğinin altı çizildi.
Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, Rusların saldırıdan etkilenmemesi için tüm tedbirleri aldıklarını ifade etmiş, saldırı öncesinde Rusya’yı bilgilendirdiklerini ve Rus askerlerinin o üste bulunduğunu bildiklerini söylemişti.
İran hükümeti, "ABD'nin saldırısını kınıyoruz" derken İsrail Başbakanı Netanyahu, "Başkan Trump'ın bu kararına tam destek vermekte ve Esad rejiminin korkunç eylemlerine karşı verilen bu kararlılık mesajının sadece Şam'da değil, aynı zamanda Tahran'da, Pyongyang'da ve diğer yerlerde de yankılanmasını ümit etmektedir." dedi.
İngiltere'den ise "ABD'nin operasyonuna tam destek veriyoruz." açıklaması yaptı. Suudi Arabistan'dan da destek açıklaması geldi.
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