Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
09:14, 07 Nisan 2017 Cuma
Amerika
09:04, 07 Nisan 2017 Cuma

  • Paylaş
ABD Suriye'yi 59 füzeyle vurdu
ABD Suriye'yi 59 füzeyle vurdu

ABD Suriye'yi 59 füzeyle vurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD füzeleri Akdeniz'deki 2 savaş gemisinden Suriye'ye 59 füze fırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump "Kimyasal saldırı düzenleyen üsse saldırı emrini verdim" dedi.

Rus lider Vladimir Putin, yaptığı açıklamada, "Bu uluslararası hukukun ihlalidir " dedi.

ABD, Suriye'deki Beşşar Esad rejimine ait bir hava üssünü, TSİ 03.45'te vurdu.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Putin'e göre saldırı egemen bir devlete düzenlendi" ifadesine yer verildi. Aynı açıklamada saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğu ve ABD - Rusya ilişkilerine ciddi zarar verdiğinin altı çizildi.

Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, Rusların saldırıdan etkilenmemesi için tüm tedbirleri aldıklarını ifade etmiş, saldırı öncesinde Rusya’yı bilgilendirdiklerini ve Rus askerlerinin o üste bulunduğunu bildiklerini söylemişti.

İran hükümeti, "ABD'nin saldırısını kınıyoruz" derken İsrail Başbakanı Netanyahu, "Başkan Trump'ın bu kararına tam destek vermekte ve Esad rejiminin korkunç eylemlerine karşı verilen bu kararlılık mesajının sadece Şam'da değil, aynı zamanda Tahran'da, Pyongyang'da ve diğer yerlerde de yankılanmasını ümit etmektedir." dedi.

İngiltere'den ise "ABD'nin operasyonuna tam destek veriyoruz." açıklaması yaptı. Suudi Arabistan'dan da destek açıklaması geldi.

 



İlgili Konular ABD Suriye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
ABD Suriye'yi 59 füzeyle vurdu
ABD Suriye'yi 59 füzeyle vurdu

ABD Suriye'yi 59 füzeyle vurdu
İHH Somali'ye yardımlarını sürdürüyor
İHH, Somali'ye yardımlarını sürdürüyor

Doğu Afrika bölgesi için başlattığı acil yardım çalışmaları kapsamında Somali'de on binlerce aileye yardım ulaştıran vakıf, su kuyuları açmak için çalışma başlattı
Macron Suriye'de askeri müdahaleden yana
Macron, Suriye'de askeri müdahaleden yana

Fransa'da cumhurbaşkanlığının en güçlü adaylarından Macron, "Eğer Esed hükümetinin kimyasal silah kullandığı kanıtlanırsa BM'nin yetki verdiği bir uluslararası askeri güç, müdahalede bulunmalı" dedi
Rusya'daki terör saldırısıyla ilgili 8 gözaltı
Rusya'daki terör saldırısıyla ilgili 8 gözaltı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen metro saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı
BMGK'dan Kuzey Kore'ye kınama ve uyarı
BMGK'dan Kuzey Kore'ye kınama ve uyarı

BMGK, Kuzey Kore'nin 4 Nisan'da yaptığı balistik füze denemesini kınadı ve daha ileri adımlar atılabileceği uyarısında bulundu
Titanik'in battığı sularda buz dağı istilası
Titanik'in battığı sularda buz dağı istilası

Atlantik Okyanusu'nun kuzeyindeki transatlantik gemi hattı güzergahı alışılmadık yoğunlukta bir buz dağı istilasına sahne oldu. Buz dağı sayısı, bir haftada 37'den 450'ye çıktı
Fransa'da Fillon'a unlu saldırı
Fransa'da Fillon'a unlu saldırı

Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon'a katıldığı bir toplantıda un atan iki kişi gözaltına alındı
ABD Suriye'de askeri seçenekleri değerlendiriyor
ABD Suriye'de askeri seçenekleri değerlendiriyor

ABD yönetiminin, Esed rejiminin İdlib’de kimyasal silah kullanması üzerine atılacak adımlar konusunda Pentagon'a danıştığı açıklandı
Merkel BMGK'da karar alınamaması bir utanç
Merkel: BMGK'da karar alınamaması bir utanç

Almanya Başbakanı Merkel, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen kimyasal saldırılara ilişkin, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde karar alınamaması bir utançtır" dedi
ABD Hamas komutanı terör listesine aldı
ABD Hamas komutanı terör listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas komutanlarından Ebu Enes al-Ghandour'u küresel teröristler listesine dahil etti
Rusya'dan İdlib'deki kimyasal saldırıya ilişkin tasarı
Rusya'dan İdlib'deki kimyasal saldırıya ilişkin tasarı

İdlib'teki kimyasal silah saldırısının ardından Batılı ülkeler tarafından hazırlanan BMGK karar tasarısına muhalefet eden Rusya kendi tasarısını hazırladı
Güney Kore'den balistik füze denemesi
Güney Kore'den balistik füze denemesi

Kuzey Kore'nin orta ölçekli balistik füze denemesinin ardından Güney Kore'nin de balistik füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi
Türkmenler bayrak krizini AYM'ye taşıyor
Türkmenler bayrak krizini AYM'ye taşıyor

ITC Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Turan, ''Kerkük'teki bayrak krizini Anayasa Mahkemesine taşıyoruz'' dedi
Trump'tan 'Suriye'ye askeri müdahale' açıklaması
Trump'tan 'Suriye'ye askeri müdahale' açıklaması

ABD Başkanı Trump, "İdlib sonrası askeri müdahaleyi gözden geçiriyoruz" dedi
İdlib'de sivil savunma merkezi bombalandı
İdlib'de sivil savunma merkezi bombalandı

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'e bağlı Taftanaz beldesinde sivil savunma merkezinin bombalandığı, saldırıda 3 sivil savunma görevlisi yaralandığı bildirildi
Trump'tan Abe'ye 'Kuzey Kore' güvencesi
Trump'tan Abe'ye 'Kuzey Kore' güvencesi

ABD Başkanı Trump, "ABD'nin Kuzey Kore'nin yarattığı güvenlik tehdidi karşısında müttefikleri Japonya ve Güney Kore'nin arkasında olduğu" konusunda Japonya Başbakanı Abe'ye güvence verdi.

Haberler

İsrail'den Golan planı: Suriye'nin inşaasının şartı
İsrail'den Golan planı Suriye'nin inşaasının şartı

ABD uçak gemisi Akdeniz'de
ABD uçak gemisi Akdeniz'de

ABD'den İdlib'de hava saldırısı; 11 ölü
ABD'den İdlib'de hava saldırısı 11 ölü

ABD Kongresi üyesi Esed ile görüştü
ABD Kongresi üyesi Esed ile görüştü

ABD'den Astana zirvesine red!
ABD'den Astana zirvesine red

Çavuşoğlu'ndan noktalı YPG açıklaması
Çavuşoğlu'ndan noktalı YPG açıklaması

McCain'den Obama'ya Halep eleştirisi
McCain'den Obama'ya Halep eleştirisi

Trump: Suriye'de güvenli bölgeler oluşturacağız
Trump Suriye'de güvenli bölgeler oluşturacağız






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 