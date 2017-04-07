ABD Suriye'yi 59 füzeyle vurdu | FOTO-VİDEO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilere açıklama yapan Albay Jeff Davis, "Başkan'ın (Donald Trump) talimatıyla ABD kuvvetleri, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir üssü yerel saatle 4.45, ABD Doğu Yakası yerel saatiyle 8.45’te seyir füzeleri ile vurdu." açıklamasını yaptı.
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ABD’nin hava saldırısının Esed rejiminin 4 Nisan’da İdlib’in Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısına tepki olarak yapıldığını ifade eden Davis, “ABD, kimyasal saldırılara tahammül etmeyecektir.” dedi.
Davis, "Bu füzelerle (hava üssündeki) uçaklar, hangarlar, yakıt ve lojistik destek depoları, güçlendirilmiş uçak sığınakları, mühimmat depoları, hava savunma sistemleri ve radarları vuruldu." şeklinde konuştu.
Sivil kayıplarını önlemek için mümkün mertebede can kaybının olmamasına dikkat ettiklerini ifade eden Davis, üssün 2013 öncesinde Esed rejimi tarafından kimyasal silah deposu olarak kullanıldığını ve ABD’nin radar izlerinin Han Şeyhun’daki kimyasal saldırıyı gerçekleştirmek üzere bu hava üssünden havalandığını tespit ettiğini ifade etti.
Saldırıyı, "Esed'in dehşet verici saldırısına orantılı" olarak tanımlayan Davis, saldırı öncesinde gün içerisinde Rusya’yı bilgilendirdiklerini ve Rus askerlerinin o üste bulunduğunu bildiklerini söyledi.
Rusların saldırıdan etkilenmemesi için tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Davis, hava üssünün binasını değil sadece üssünü işleyemez hale getirecek unsurları vurduklarını ifade etti.
İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili ise vurulan üssün kimyasal saldırıda kullanıldığını düşündüklerini belirterek, "Bugün yaptıklarımız ikinci bir talimata kadar bununla sınırlı olacak." dedi.
TOMAHAWK SALDIRISI
Ateşlenen 59 Tomahawk Cruise füzesinin hedefinde ise, Suriye’nin kimyasal silahlı saldırı yapmak için kullandığı hava üssü bulunduğu aktarıldı. “Kızılderili Baltası” anlamına gelen Tomahawk’lar, ilk defa yoğun olarak 1991 yılında Körfez Savaşı’nda kullanılmıştı. Tomahawk füzeleri sadece ABD ve ABD’nin satışını gerçekleştirdiği İngiltere tarafından kullanılıyor. TLAM kısa adıyla fırlatılan füzeler daha önce ABD tarafından Afganistan, Irak ve Libya’yı vurmak için de kullanılmıştı.
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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Esed rejimine ait askeri üssü hedef alınmasınamasına ilişkin, "Hem bölgedeki hem de Ortadoğu'daki müttefiklerimizden aldığımız tepkiler attığımız bu adımı yoğun şekilde destekler nitelikte" dedi
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Esed rejimi, ülkenin orta kesimindeki bir üssün ABD tarafından vurulduğunu duyurdu. Suriye ordusu da üssün saldırı öncesi boşaltıldığını söyledi.
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