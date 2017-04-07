09:16, 07 Nisan 2017 Cuma

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 07 Nisan 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da İtfaiye Meydanı ile Adana'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış törenlerine katılacak.

(Hatay/14.00/Adana/17.00)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak ve Hakkari'de toplu açılış ve temel atma törenleri ile Esendere Gümrük Kapısı açılış programlarına iştirak edecek.

(Şırnak/13.30/Hakkari/16.00/17.30)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle Swiss Otel'de bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Giyimkent Tekstilya Fuar Merkezi ile Ayasofya'da 2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "Aşk-ı Nebi" temalı Hilye-i Şerif sergisinin açılışlarına katılacak.

- Sergi açılışında Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de bulunacak.

(İstanbul/11.00/14.30)

2- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Güngörmüşler konağında vatandaşlarla buluşacak, avukatlarla görüşecek, Sincan İmam Hatipliler Derneği Kültür Evi'nde düzenlenecek toplantıya iştirak edecek.

(Ankara/14.00/15.00/19.30)

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde "Üniversite Buluşmaları" programına, Kağıthane'de "Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet" etkinliğine, Küçükçekmece'de kadın muhtarlar toplantısına katılacak.

(İstanbul/16.00/18.00/19.00)

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kale Seramik Fabrikası işçileri ile Çan ve Biga ilçelerinde halkla buluşacak.

(Çanakkale/12.00/14.15/16.00)

5- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 19 Mayıs ilçesinde mitinge katılacak, Çatalarmut Anadolu Spor Kulübü ve Anadolu Mahallesi halı saha tesisinin açılışını yapacak, 15 Temmuz gazilerinin de katılımıyla düzenlenecek "İçimizdeki Kahramanlar" programına iştirak edecek.

(Samsun/11.00/15.00/19.30)

6- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi ve Borçka'da halkla bir araya gelecek, Artvinli muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluşacak.

(Artvin/11.00/14.00/15.15)

7- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Emirdağlılar Vakfı üyeleri ve Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleriyle buluşacak, "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamındaki fidan dikimine ve DSİ tesisleri toplu temel atma merasimine katılacak, esnafı ziyaret edecek.

(Eskişehir/10.00-17.30)

8- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Akıncılar, Gölova ve Zara ilçelerinde TOKİ'nin konut belirleme kura törenlerine katılacak, Valilik tarafından düzenlenen muhtarlar toplantısına katılacak.

(Sivas/10.00-18.30)

9- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Hınıs ilçesinde halkı selamlayacak, Kaymakamlığı ziyaret edecek, mitinge katılacak, gençler ve muhtarlarla bir araya gelecek, seçim görevlileri ve eğiticilerle toplantı yapacak; il merkezinde öğretmenlerle bir araya gelecek.

(Erzurum/11.00-21.00)

10- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Afyonkarahisar mitinginde konuşacak.

(Afyonkarahisar/15.30)

EKONOMİ

1- Bi̇li̇m, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hendek'te fabrika, Kaynarca'da AK Parti teşkilat binası açılışına katılacak, Söğütlü OSB'yi ziyaret edecek, yapı malzemeleri şirketinin açılışına iştirak edecek, Teknokent ziyaretinde bulunacak, "Genç Kürsü" programına katılacak, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile bir araya gelecek.

(Sakarya/11.00-20.30)

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, sanayici ve i̇ş adamları ile toplantı yapacak, Küçükçekmece ilçe sakinleri ile buluşacak, Küçükçekmece Belediyesi Kanarya Bilgi Evi açılışına katılacak, Başakşehir'de sanayici ve i̇ş adamları, serbest muhasebeci ve mali müşavirlerle bir araya gelecek, Bağcılar’da sivil toplum kuruluşları üyeleri ve Bayburt Dernekleri üyeleriyle görüşecek.

(İstanbul/10.30-19.00)

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Lojistik Merkezi'nin temelini atacak, Sarıkamış Atık Su Arıtma Tesisi'ni hizmete açacak, Sarıkamış-Horasan yolunda incelemede bulunacak.

(Kars/10.30-15.30)

5- TÜİK, Şubat ayı perakende satış endeksleriyle 2016 4. çeyrek (Ekim-Aralık) dönemi inşaat ciro ve üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD'nin Suriye'de Şairat Hava Üssü'nü bombalaması ile rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, iki günlük Atina ziyaretinin ilk gününde Yunan mevkidaşı Prokopis Pavlopoulos ve Başbakan Aleksis Çipras ile görüşecek.

(Atina)

3- Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, Tunus'ta temaslarda bulunacak.

(Tunus)

4- Irak'ta Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

5- Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek.

(Taşkent)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Sultanahmet Camisi'nde "İdlib'de Yaşanan İnsanlık Suçu" konulu cuma hutbesi irat edecek.

(İstanbul/13.15)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, Bursaspor-Kardemir Karabükspor maçıyla başlayacak.

(Bursa/20.00)

2- TFF 1. Lig'in 27. haftası, Boluspor-Göztepe karşılaşmasıyla start alacak.

(Bolu/17.30)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin son haftasında Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız MTS ve Real Madrid-Anadolu Efes maçları oynanacak.

(İstanbul/20.00/Madrid/22.00)

4- Avrupa Halter Şampiyonası, Hırvatistan'da devam ediyor.

- Şampiyonanın altıncı gününde kadınlar 90 kiloda Ayşe Seven, erkekler 94 kiloda İbrahim Arat, podyuma çıkacak.

(Split/18.30/21.00)

5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi çeyrek final rövanşında Galatasaray ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

ÖZEL HABER

1- Konut ve işyerine KDV istisnası düzenlemesi Başbakanlığa gönderildi

- Maliye Bakanı Naci Ağbal:

- "Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ve yurtdışındaki yerleşiklerin Türkiye’den alacakları konut veya işyerlerine getirilen KDV istisnası uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı tebliği Başbakanlığa gönderdik"

- "Bu düzenleme, inşaat sektörü başta olmak üzere ekonomiye çok ciddi hareketlilik getirecek"

2- THY büyümeye devam edecek

- THY Genel Müdürü Bilal Ekşi:

- "Yeni destinasyonlar açacağız. İnşallah Türk Hava Yolları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda büyümesine devam edecek" - "Bu yıl 63 milyonun üzerinde bir yolcu taşımayı hedefliyoruz. Şuan 120 ülkede ve Türkiye dahil olmak üzere 300 noktaya seferlerimiz var"

- "(ABD ve İngiltere'nin elektronik cihaz yasağı ile ilgili) Hava yollarına ve havayolu güvenliğine de bir katkısı olmayan bir karar. Bunun biraz yanlış değerlendirme neticesinde alındığına inanıyoruz"

3- Uykusuzluk geni keşfedildi

- Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. Tayfun Özçelik ve Rockefeller Üniversitesinden Prof. Dr. Michael Young'ın önderliğinde yürütülen bilimsel araştırmada, halk arasında "gece kuşu" olarak bilinen ve uykuya dalamama rahatsızlığına neden olan gen keşfedildi

- Çalışmada, keşfedilen "CRY1 mutasyonu" için tanı testi de geliştirildi

- Araştırmada, uykuya dalamama rahatsızlığı olanlar için güneş ışıklarının ve doğru dalga boyunda ışığın tedavi edici özellikleri tespit edildi

- Prof. Dr. Özçelik:

- "Araştırmamız, gecikmiş uyku fazı ile ilgili olarak tanımlanan ilk gen olma niteliğini taşımaktadır. Öyle ki bu mutasyonu taşıyan kişiler sanki sürekli bir jetlag yaşıyor gibi hissedebilir, sabah olduğunda yeni günü karşılamaya henüz hazır olmayabilirler"