09:39, 07 Nisan 2017 Cuma

Esed rejiminden ABD saldırısı sonrası ilk açıklama





Esed rejimi, ülkenin orta kesimindeki bir üssün ABD tarafından vurulduğunu duyurdu. Suriye ordusu da üssün saldırı öncesi boşaltıldığını söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye’de Beşşar Esed rejiminin resmi haber ajansı, ABD'nin ülkedeki bir askeri hava üssüne füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Rejimin yayın organı konumundaki SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, "Sabah gündoğumu ile birlikte Suriye'nin orta bölgesinde yer bir hava üssümüz Amerikan saldırısına uğradı. Saldırıda kayıplar yaşandı.” ifadeleri kullanıldı. Suriye Ordusu üssün saldırı öncesi boşaltıldığını duyurdu. ABD'nin saldırıyı önceden Rusya'ya bildirmesinin ardından Şam daki personelini Şuayrat üssünden çektiği belirtildi. ABD ordusu, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. ABD ordusuna ait Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 Tomahawk füzesinin kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssünü vurduğu açıklanmıştı.

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