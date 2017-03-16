Güncelleme: 10:06, 07 Nisan 2017 Cuma

Tillerson: Ortadoğu'daki müttefiklerimizden tam destek var

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD'nin Beşşar Esed rejimine ait askeri üssü hedef almasına ilişkin, "Saldırıyı uluslararası ortaklarımızla dikkatli bir şekilde koordine ettik. Hem bölgedeki hem de Ortadoğu'daki müttefiklerimizden aldığımız tepkiler attığımız bu adımı yoğun şekilde destekler nitelikte." ifadelerini kullandı.

Tillerson'la basın mensuplarına açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ise müzakere ve karar verme sürecinin çok sağlıklı işlediğini vurguladı.

McMaster, şunları söyledi:



"Bu tür bir kimyasal saldırı karşısında pasif kalmanın riskini de askeri bir adım atmanın risklerini de değerlendirdik. Saldırının sinir gazı olduğunun anlaşılmasının ardından Ulusal Güvenlik Konseyini topladık. Yeterli uzunluktaki toplantıların ve kapsamlı değerlendirmelerin ardından bu adımda karar kılındı."

Trump ile ilgili yetkililerin üç seçeneği konuştuğunu ancak Trump'ın özellikle iki seçenek üzerinde durduğunu anlatan McMaster, sonunda söz konusu askeri üssün vurulması tercihinin hayata geçirildiğini kaydetti.