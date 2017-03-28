Rusya'dan ABD'ye ilk büyük tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile yapılan Suriye'deki hava güvenliği anlaşmasını askıya aldığını açıkladı.
Trump ve Şi, Trump'ın Palm Beach sahilindeki malikanesinde bir araya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Esed rejimine ait askeri üssü hedef alınmasınamasına ilişkin, "Hem bölgedeki hem de Ortadoğu'daki müttefiklerimizden aldığımız tepkiler attığımız bu adımı yoğun şekilde destekler nitelikte" dedi
İsrail, Hindistan ordusuna 2 milyar dolara gelişmiş hava ve füze savunma sistemleri satmak için anlaşma imzaladı
İran, ABD'nin Suriye'nin Humus vilayeti sınırları içinde bulunan Şayrat Hava Üssü'nü vurmasını şiddetle kınadı
Esed rejimi, ülkenin orta kesimindeki bir üssün ABD tarafından vurulduğunu duyurdu. Suriye ordusu da üssün saldırı öncesi boşaltıldığını söyledi.
Doğu Afrika bölgesi için başlattığı acil yardım çalışmaları kapsamında Somali'de on binlerce aileye yardım ulaştıran vakıf, su kuyuları açmak için çalışma başlattı
Fransa'da cumhurbaşkanlığının en güçlü adaylarından Macron, "Eğer Esed hükümetinin kimyasal silah kullandığı kanıtlanırsa BM'nin yetki verdiği bir uluslararası askeri güç, müdahalede bulunmalı" dedi
Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen metro saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı
BMGK, Kuzey Kore'nin 4 Nisan'da yaptığı balistik füze denemesini kınadı ve daha ileri adımlar atılabileceği uyarısında bulundu
Atlantik Okyanusu'nun kuzeyindeki transatlantik gemi hattı güzergahı alışılmadık yoğunlukta bir buz dağı istilasına sahne oldu. Buz dağı sayısı, bir haftada 37'den 450'ye çıktı
Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon'a katıldığı bir toplantıda un atan iki kişi gözaltına alındı
ABD yönetiminin, Esed rejiminin İdlib’de kimyasal silah kullanması üzerine atılacak adımlar konusunda Pentagon'a danıştığı açıklandı
Almanya Başbakanı Merkel, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen kimyasal saldırılara ilişkin, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde karar alınamaması bir utançtır" dedi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas komutanlarından Ebu Enes al-Ghandour'u küresel teröristler listesine dahil etti