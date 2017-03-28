10:57, 07 Nisan 2017 Cuma

Rusya'dan ABD'ye ilk büyük tepki





Rusya, ABD ile hava güvenliği anlaşmasını askıya aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile yapılan Suriye'deki hava güvenliği anlaşmasını askıya aldığını açıkladı.

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