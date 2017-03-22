Türkiye, ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesinden memnun

ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve hükümetten olumlu açıklamalar geldi.
ABD'nin Suriye'de rejime ait üsse hava saldırısı düzenlemesini değerlendiren Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Çok acımasız bir savaş. Daha evvel Esed rejiminin kimyasal silahlar kullandığı kanıtlandı. Uluslararası alanda çok propaganda yapıldı, yayınlar yapıldı, ama maalesef uluslararası camia yeterli bir tepki göstermedi." diye konuştu.
Kurtulmuş, rejimin ilk kez kimyasal silah kullanmadığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkça ifade ettiği gibi biz sadece laf değil icraat görmek istiyoruz. Bu anlamda ABD tarafından oradaki askeri üssün vurulması, yani kalkıp sivillerin üzerine ateş eden, muhtemelen kimyasal silahları sivillerin üstüne atan o askeri üssün vurulması önemlidir, anlamlıdır. Ama uluslararası camia, Esed rejiminin bu barbarlığına karşı tavrını çok net bir şekilde sürdürmelidir. Ta ki Esed rejimi artık halkına zarar veremez hale gelebilene kadar. Dolayısıyla bunu olumlu karşılıyoruz ama bunun sonunun gelmesinin ve Esed rejiminin tamamıyla uluslararası alanda cezalandırılmasının şart olduğunu düşünüyoruz."
Suriye'de büyük kısmı sivil olmak üzere 650 bin kişinin öldüğünü, Hama, Halep, Humus, Şam'ın yerle bir edildiğini, tarihin yok olduğunu, bir milletin on yıllar boyunca ayağa kalkmayacak şekilde tarumar edildiği anlatan Kurtulmuş, "Bir an evvel Suriye'de önce Esed rejiminin bu barbarlığının durdurulması lazım. Bir an evvel Suriye'de başlatılmış olan barış sürecinin hızlandırılması ve empoze edilmiş bir barış değil, Suriye'de bu kadar acı çeken halkın bütün kesimlerinin kabul edebileceği adil bir barışın, kalıcı bir barışın sağlanması şarttır. Ümit ederim ki ABD'nin bu operasyonu barışın sağlanmasına da katkı sağlar. Esed rejiminin artık bu barbarca adımları atmasının önüne geçer ve barış sürecinin teşvik edilmesini sağlar." değerlendirmesini yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, "ABD’nin bu müdahalesini biz yerinde buluyoruz ve destekliyoruz." dedi.
Çavuşoğlu, "Suriye içinde güvenli bölgeler her zamankinden daha fazla önem arz etmiştir. Bu güvenli bölgeleri genişletmemiz lazım." ifadesini kullandı.
Operasyon öncesi koalisyona bilgi verildiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Her şeyden önce koalisyonda zaten bu bilgi paylaşımı oluyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Aynı şekilde ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass da müsteşarımızla temasa geçti." diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye'de hava üssünü vurmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kalın, "Amerika Birleşik Devletleri tarafından Humus’ta bulunan Şayrat Hava Üssü’ne yönelik bu sabah gerçekleştirilen hava saldırısını, Esed rejiminin savaş suçlarına karşı verilmiş olumlu bir cevap olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.
İdlib'de 4 Nisan Salı günü yaşananların, eli kanlı Esed rejiminin siyasi geçiş sürecini ve ateşkes çabalarını hiçe saydığını yeniden gösterdiğini belirten Kalın, şunları kaydetti:
"Bu tür saldırılardan kaçan 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye olarak bu saldırıyı bir kez daha kınıyoruz.
Şayrat Hava Üssü'nün kullanılamaz hale getirilmesi, sivillere yönelik kimyasal ve konvansiyonel saldırıların cevapsız kalmaması açısından önemli bir adımdır. Benzer katliamların yeniden yaşanmaması için acilen uçuşa yasak bölge ve güvenli bölgenin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Suriye'deki insani krizin sona erdirilmesi adına uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi önem arzetmektedir."
ABD'nin Suriye'ye hava saldırısı düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın'dan ve hükümetten peşpeşe açıklamalar gelmeye başladı
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