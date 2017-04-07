Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:42, 07 Nisan 2017 Cuma
Amerika
11:37, 07 Nisan 2017 Cuma

  • Paylaş
Florida'da Çin-ABD zirvesi
Florida'da Çin-ABD zirvesi

Trump ve Şi, Trump'ın Palm Beach sahilindeki malikanesinde bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki gün sürecek Çin-ABD zirvesinin ilk gününde Trump'ın Florida'nın Palm Beach sahilindeki malikanesinde görüştü.

Kuzey Kore kaynaklı nükleer tehdidin ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin masaya yatırılmasının beklendiği zirve, ABD'nin salı günü Suriye'nin İdlib şehrinde sivilleri hedef alan kimyasal saldırılara yanıt olarak Beşşar Esed rejimine yönelik düzenlediği füze saldırılarının yol açtığı sıcak gündemin gölgesinde başladı.

Trump ve eşi Ivanka Trump, Şi ve eşi Peng Liyuan'ı Mar-a-Lago malikanesinde kapıda karşıladı.

Trump ve Şi, basın karşısında bir görüşme yaptı.

İlk kez yüz yüze görüşme fırsatı bulduğu Şi ile uzun bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirten Trump, şimdiden "dost olduklarını" ifade etti ve "Ama daha hiçbir şey alamadım." diyerek espri yaptı.

Şi onuruna verilen yemeğe Trump'ın üst düzey danışmanlarının yanı sıra kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner de katıldı.

Beyaz Saray yetkilileri, sahil malikanesinin iki lider için tanışma niteliğindeki zirvenin rahat bir havada geçmesi için tercih edildiğini açıkladı.

Trump, Florida'ya giderken başkanlık uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore konusunun zirvenin öncelikli meselesi olacağına dikkati çekerek, Çin'den Pyongyang yönetiminin nükleer ihtiraslarının frenlenmesi için "daha fazla çaba göstermesini" istediklerini vurguladı.

Trump, Pekin'den bu konuda somut olarak ne beklediklerini söylemezken, ABD'nin Çin ile yaptığı "kötü" ticaret anlaşmalarıyla Pyongyang'ın provokasyonları arasında bağ olduğunu ileri sürdü. Trump, "bu iki mesele birbirine karışıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Çin'in Kuzey Kore üzerinde baskıyı arttırmaması halinde ülkesinin tek başına hareket edeceğini yineledi.

Trump, gerek kampanya sürecinde gerekse başkanlığının ilk günlerinde Çin'e karşı sert eleştiriler yöneltmiş, Çin ile ABD dış ticaretindeki dengesizliğin Amerikan şirketlerinin ve çalışanlarının aleyhine olduğunu vurgulamıştı.

Trump, zirve öncesinde ABD'nin dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik tedbirler öngören başkanlık kararnamelerine imza attı.

Çin ile ticaretten kaynaklanan 347 milyon dolarlık dış ticaret açığı, ABD'nin 502 milyon doları bulan toplam dış ticaret açığının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Trump'tan ABD'nin Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik tartışmalarına müdahil olmamasını ve Tayvan'a yönelik yakınlaşma adımlarıyla ülkesinin Çin halkının uluslararası alandaki tek temsilcisi olmasını öngören "Tek Çin" politikasını sorgulamaya açmaktan kaçınmasını talep etmesi bekleniyor.



İlgili Konular ABD Çin
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
Florida'da Çin-ABD zirvesi
Florida'da Çin-ABD zirvesi

Trump ve Şi, Trump'ın Palm Beach sahilindeki malikanesinde bir araya geldi
Rusya'dan ABD'ye ilk büyük tepki
Rusya'dan ABD'ye ilk büyük tepki

Rusya, ABD ile hava güvenliği anlaşmasını askıya aldı
Tillerson Ortadoğu'daki müttefiklerimizden tam destek var
Tillerson: Ortadoğu'daki müttefiklerimizden tam destek var

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Esed rejimine ait askeri üssü hedef alınmasınamasına ilişkin, "Hem bölgedeki hem de Ortadoğu'daki müttefiklerimizden aldığımız tepkiler attığımız bu adımı yoğun şekilde destekler nitelikte" dedi
Hindistan İsrail'den hava savunma sistemi alacak
Hindistan İsrail'den hava savunma sistemi alacak

İsrail, Hindistan ordusuna 2 milyar dolara gelişmiş hava ve füze savunma sistemleri satmak için anlaşma imzaladı
İran'dan Suriye'yi vuran ABD'ye kınama
İran'dan Suriye'yi vuran ABD'ye kınama

İran, ABD'nin Suriye'nin Humus vilayeti sınırları içinde bulunan Şayrat Hava Üssü'nü vurmasını şiddetle kınadı
Esed rejiminden ABD saldırısı sonrası ilk açıklama
Esed rejiminden ABD saldırısı sonrası ilk açıklama

Esed rejimi, ülkenin orta kesimindeki bir üssün ABD tarafından vurulduğunu duyurdu. Suriye ordusu da üssün saldırı öncesi boşaltıldığını söyledi.
ABD Suriye'yi 59 füzeyle vurdu FOTO-VİDEO
ABD Suriye'yi 59 füzeyle vurdu | FOTO-VİDEO

ABD Suriye'yi 59 füzeyle vurdu
İHH Somali'ye yardımlarını sürdürüyor
İHH, Somali'ye yardımlarını sürdürüyor

Doğu Afrika bölgesi için başlattığı acil yardım çalışmaları kapsamında Somali'de on binlerce aileye yardım ulaştıran vakıf, su kuyuları açmak için çalışma başlattı
Macron Suriye'de askeri müdahaleden yana
Macron, Suriye'de askeri müdahaleden yana

Fransa'da cumhurbaşkanlığının en güçlü adaylarından Macron, "Eğer Esed hükümetinin kimyasal silah kullandığı kanıtlanırsa BM'nin yetki verdiği bir uluslararası askeri güç, müdahalede bulunmalı" dedi
Rusya'daki terör saldırısıyla ilgili 8 gözaltı
Rusya'daki terör saldırısıyla ilgili 8 gözaltı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen metro saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı
BMGK'dan Kuzey Kore'ye kınama ve uyarı
BMGK'dan Kuzey Kore'ye kınama ve uyarı

BMGK, Kuzey Kore'nin 4 Nisan'da yaptığı balistik füze denemesini kınadı ve daha ileri adımlar atılabileceği uyarısında bulundu
Titanik'in battığı sularda buz dağı istilası
Titanik'in battığı sularda buz dağı istilası

Atlantik Okyanusu'nun kuzeyindeki transatlantik gemi hattı güzergahı alışılmadık yoğunlukta bir buz dağı istilasına sahne oldu. Buz dağı sayısı, bir haftada 37'den 450'ye çıktı
Fransa'da Fillon'a unlu saldırı
Fransa'da Fillon'a unlu saldırı

Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon'a katıldığı bir toplantıda un atan iki kişi gözaltına alındı
ABD Suriye'de askeri seçenekleri değerlendiriyor
ABD Suriye'de askeri seçenekleri değerlendiriyor

ABD yönetiminin, Esed rejiminin İdlib’de kimyasal silah kullanması üzerine atılacak adımlar konusunda Pentagon'a danıştığı açıklandı
Merkel BMGK'da karar alınamaması bir utanç
Merkel: BMGK'da karar alınamaması bir utanç

Almanya Başbakanı Merkel, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen kimyasal saldırılara ilişkin, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde karar alınamaması bir utançtır" dedi
ABD Hamas komutanı terör listesine aldı
ABD Hamas komutanı terör listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas komutanlarından Ebu Enes al-Ghandour'u küresel teröristler listesine dahil etti

Haberler

ABD'li diplomat Çin'in hediyelerinin hesabını verecek
ABD'li diplomat Çin'in hediyelerinin hesabını verecek

Çin'in Güney Çin Denizi'ni silahlandırdığı iddiası
Çin'in Güney Çin Denizi'ni silahlandırdığı iddiası

Çin'den ABD'ye "Tayvan'a silah satmayı durdurun" çağrısı
Çin'den ABD'ye quot Tayvan'a silah satmayı durdurun quot çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Çin’de
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Çin de

Trump'tan 'Tek Çin politikasına saygı' sözü
Trump'tan 'Tek Çin politikasına saygı' sözü

Çin'den Trump'a 'intikam' uyarısı
Çin'den Trump'a 'intikam' uyarısı

Çin ve ABD şirketlerinden nükleer işbirliği
Çin ve ABD şirketlerinden nükleer işbirliği

Çin’den Trump’ın kabinesine yakın takip
Çin den Trump ın kabinesine yakın takip






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 