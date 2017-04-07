11:37, 07 Nisan 2017 Cuma

Florida'da Çin-ABD zirvesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki gün sürecek Çin-ABD zirvesinin ilk gününde Trump'ın Florida'nın Palm Beach sahilindeki malikanesinde görüştü.

Kuzey Kore kaynaklı nükleer tehdidin ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin masaya yatırılmasının beklendiği zirve, ABD'nin salı günü Suriye'nin İdlib şehrinde sivilleri hedef alan kimyasal saldırılara yanıt olarak Beşşar Esed rejimine yönelik düzenlediği füze saldırılarının yol açtığı sıcak gündemin gölgesinde başladı.

Trump ve eşi Ivanka Trump, Şi ve eşi Peng Liyuan'ı Mar-a-Lago malikanesinde kapıda karşıladı.

Trump ve Şi, basın karşısında bir görüşme yaptı.

İlk kez yüz yüze görüşme fırsatı bulduğu Şi ile uzun bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirten Trump, şimdiden "dost olduklarını" ifade etti ve "Ama daha hiçbir şey alamadım." diyerek espri yaptı.

Şi onuruna verilen yemeğe Trump'ın üst düzey danışmanlarının yanı sıra kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner de katıldı.

Beyaz Saray yetkilileri, sahil malikanesinin iki lider için tanışma niteliğindeki zirvenin rahat bir havada geçmesi için tercih edildiğini açıkladı.

Trump, Florida'ya giderken başkanlık uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore konusunun zirvenin öncelikli meselesi olacağına dikkati çekerek, Çin'den Pyongyang yönetiminin nükleer ihtiraslarının frenlenmesi için "daha fazla çaba göstermesini" istediklerini vurguladı.

Trump, Pekin'den bu konuda somut olarak ne beklediklerini söylemezken, ABD'nin Çin ile yaptığı "kötü" ticaret anlaşmalarıyla Pyongyang'ın provokasyonları arasında bağ olduğunu ileri sürdü. Trump, "bu iki mesele birbirine karışıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Çin'in Kuzey Kore üzerinde baskıyı arttırmaması halinde ülkesinin tek başına hareket edeceğini yineledi.

Trump, gerek kampanya sürecinde gerekse başkanlığının ilk günlerinde Çin'e karşı sert eleştiriler yöneltmiş, Çin ile ABD dış ticaretindeki dengesizliğin Amerikan şirketlerinin ve çalışanlarının aleyhine olduğunu vurgulamıştı.

Trump, zirve öncesinde ABD'nin dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik tedbirler öngören başkanlık kararnamelerine imza attı.

Çin ile ticaretten kaynaklanan 347 milyon dolarlık dış ticaret açığı, ABD'nin 502 milyon doları bulan toplam dış ticaret açığının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Trump'tan ABD'nin Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik tartışmalarına müdahil olmamasını ve Tayvan'a yönelik yakınlaşma adımlarıyla ülkesinin Çin halkının uluslararası alandaki tek temsilcisi olmasını öngören "Tek Çin" politikasını sorgulamaya açmaktan kaçınmasını talep etmesi bekleniyor.