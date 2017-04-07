İsrail Türkiye'ye Müslüman diplomat atadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsrail Dışişleri Bakanlığı, ilk defa Müslüman bir kadın diplomatı bir yurtdışı görevine atadı.
31 yaşındaki diplomat Rasha Atamny'nin İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara Büyükelçiliği'nde birinci sekreter olarak görevlendirildiği belirtildi.
İsrail medyasında yer alan haberde, Rasha Atamny'nin atanmasının Türkiye ile ilişkilere verilen önemin bir göstergesi olduğu vurgulandı.
İsrail Büyükelçiliği yetkilileri, diplomat Atamny'nin henüz Türkiye'ye gelmediğini, birkaç ay içinde göreve başlamasının beklendiğini söyledi.
İzmir merkezli 8 ilde yapılan FETÖ operasyonunda örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı
FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 41 eski emniyet personelinden 36'sı tutuklandı
İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara Büyükelçiliği'nde birinci sekreter olarak Müslüman Rasha Atamny görevlendirildi
Suriye'ye ait savaş uçağından atlayarak kurtulan ve Hatay'da gördüğü tedavi sonrası taburcu edilen Suriyeli pilot Sufhan, "Türkiye Cumhuriyeti sınır güvenliğini ihlal ve casusluk" suçlarından tutuklandı
ABD'nin Suriye'ye hava saldırısı düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın'dan ve hükümetten peşpeşe açıklamalar gelmeye başladı
Altının gram fiyatı ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesiyle artan jeopolitik risklerle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 152,43 liraya kadar çıktı
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, sabah saat 09.00 sıralarında evine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye götürüldü
Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Hancağız köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Asbaşkanı Suluoğlu, "Atlı okçuluğun bizim için en önemli tarafı geçmişin ihtişamını, geleceğe taşımaktır" dedi
UNICEF ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı araştırmalar, dünyada 140 milyondan fazla çocuğun hayatlarını öksüz ve yetim olarak sürdürdüğünü gösteriyor.
Türkiye, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal silah saldırısına ilişkin BM'ye mektup göndererek Esed rejiminin cezalandırılmasını istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Suriye ile ilgili askeri müdahale açıklamaları için, "Teşekkür ederim ama lafta kalmasın. Eğer bu hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa, biz bunu yapmaya hazırız." dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger'in "Başbakanlık Müsteşarlığına teslim ettim" dediği yazının, 25 Ekim 2016'da Başbakanlığa iletildiği hatırlatılarak, bu bilginin Aksünger tarafından medya ile paylaşılan çalışma ile aynı olduğu vurgulandı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışılırken çıkan olaylara ilişkin hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye ile ilgili, "Saldırılar devam ederse Astana'nın da bir anlamı kalmaz, Cenevre'nin de bir anlamı kalmaz. Kimyasal silahların altında müzakere mi yapılır?" dedi
İzmir'in Seferihisar ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 14 kişi gözaltına alındı