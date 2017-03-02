Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:59, 07 Nisan 2017 Cuma
Güncel
11:50, 07 Nisan 2017 Cuma

  • Paylaş
'ByLock' kullanan 36 eski emniyet personeline tutuklama
'ByLock' kullanan 36 eski emniyet personeline tutuklama

FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 41 eski emniyet personelinden 36'sı tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı olan ByLock kullandıkları iddiasıyla yakalanan 41 eski emniyet personelinden 36'sı tutuklandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantıları olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilerek haklarında gözaltı kararı verilen 59 emniyet mensubunun yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul merkezli 14 ilde, 31 Mart'ta 64 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında polis müdürlerinin de 41 emniyet personeli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklanırken, 5'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 18 emniyet mensubunun ise arandığı bildirildi.



İlgili Konular fetö/pdy 15 Temmuz darbe girişimi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

İzmir merkezli 8 ilde yapılan FETÖ operasyonunda örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı
ByLock' kullanan 36 eski emniyet personeline tutuklama
'ByLock' kullanan 36 eski emniyet personeline tutuklama

FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 41 eski emniyet personelinden 36'sı tutuklandı
İsrail Türkiye'ye Müslüman diplomat atadı
İsrail Türkiye'ye Müslüman diplomat atadı

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara Büyükelçiliği'nde birinci sekreter olarak Müslüman Rasha Atamny görevlendirildi
Hatay'a düşen Suriye uçağının pilotu tutuklandı
Hatay'a düşen Suriye uçağının pilotu tutuklandı

Suriye'ye ait savaş uçağından atlayarak kurtulan ve Hatay'da gördüğü tedavi sonrası taburcu edilen Suriyeli pilot Sufhan, "Türkiye Cumhuriyeti sınır güvenliğini ihlal ve casusluk" suçlarından tutuklandı
Türkiye ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesinden memnun
Türkiye, ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesinden memnun

ABD'nin Suriye'ye hava saldırısı düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın'dan ve hükümetten peşpeşe açıklamalar gelmeye başladı
Gram altın Suriye'ye müdahale ile tarihi zirvede
Gram altın Suriye'ye müdahale ile tarihi zirvede

Altının gram fiyatı ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesiyle artan jeopolitik risklerle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 152,43 liraya kadar çıktı
HDP Batman Milletvekili gözaltına alındı
HDP Batman Milletvekili gözaltına alındı

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, sabah saat 09.00 sıralarında evine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye götürüldü
Malazgirt'te sokağa çıkma yasağı
Malazgirt'te sokağa çıkma yasağı

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Hancağız köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
5 bin yıllık miras atlı okçuluk
5 bin yıllık miras, atlı okçuluk

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Asbaşkanı Suluoğlu, "Atlı okçuluğun bizim için en önemli tarafı geçmişin ihtişamını, geleceğe taşımaktır" dedi
Dünya genelinde 140 milyon öksüz ve yetim çocuk var GRAFİKLİ
Dünya genelinde 140 milyon öksüz ve yetim çocuk var | GRAFİKLİ

UNICEF ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı araştırmalar, dünyada 140 milyondan fazla çocuğun hayatlarını öksüz ve yetim olarak sürdürdüğünü gösteriyor.
Türkiye'den BM'ye Suriye için mektup
Türkiye'den BM'ye Suriye için mektup

Türkiye, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal silah saldırısına ilişkin BM'ye mektup göndererek Esed rejiminin cezalandırılmasını istedi
Erdoğan'dan flaş Suriye açıklaması
Erdoğan'dan flaş Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Suriye ile ilgili askeri müdahale açıklamaları için, "Teşekkür ederim ama lafta kalmasın. Eğer bu hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa, biz bunu yapmaya hazırız." dedi.
Başbakanlıktan Erdal Aksünger'in iddialarına cevap
Başbakanlıktan Erdal Aksünger'in iddialarına cevap

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger'in "Başbakanlık Müsteşarlığına teslim ettim" dediği yazının, 25 Ekim 2016'da Başbakanlığa iletildiği hatırlatılarak, bu bilginin Aksünger tarafından medya ile paylaşılan çalışma ile aynı olduğu vurgulandı
Türk Telekom'u işgal girişimi iddianamesi kabul edildi
'Türk Telekom'u işgal girişimi iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışılırken çıkan olaylara ilişkin hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi
Çavuşoğlu Saldırılar devam ederse müzakerelerin anlamı kalmaz
Çavuşoğlu: Saldırılar devam ederse müzakerelerin anlamı kalmaz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye ile ilgili, "Saldırılar devam ederse Astana'nın da bir anlamı kalmaz, Cenevre'nin de bir anlamı kalmaz. Kimyasal silahların altında müzakere mi yapılır?" dedi
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 14 gözaltı
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 14 gözaltı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 14 kişi gözaltına alındı

Haberler

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

'Türk Telekom'u işgal girişimi iddianamesi kabul edildi
Türk Telekom'u işgal girişimi iddianamesi kabul edildi

İzmir'deki FETÖ operasyonunda 14 gözaltı
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 14 gözaltı

MİT'ten 'Adil Öksüz' açıklaması
MİT'ten 'Adil Öksüz' açıklaması

FETÖ'nün Doğan Medya işgalinin ilk duruşması temmuzda
FETÖ'nün Doğan Medya işgalinin ilk duruşması temmuzda

TÜRKSAT baskını davasında 'etek'li protesto
TÜRKSAT baskını davasında 'etek'li protesto

Darbeyle irtibatlı askerlere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi
Darbeyle irtibatlı askerlere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Türkeş'ten 'kontrollü darbe' tepkisi
Türkeş'ten 'kontrollü darbe' tepkisi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 