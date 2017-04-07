12:03, 07 Nisan 2017 Cuma

İdlib'de yeni hava saldırısı





Kimyasal katliamın gerçekleştiği İdlib'de yeni hava saldırısı yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bu hafta başında kimyasal katliam sonucu 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Suriye'nin İdlib şehrindeki Han Şeyhun beldesine bugün hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Reuters'ın haberine göre saldırıların düzenlendiğine dair bilgi görgü tanıkları ve savaşı gözlemleyen gruptan geldi.

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