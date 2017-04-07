12:29, 07 Nisan 2017 Cuma

Kosova'daki Sırpların elektrik faturalarını Kosovalılar ödüyor





Kuzey’de Sırpların ödemediği 100 milyon Avroluk elektrik masrafları Kosovalı vatandaşlara ödetiliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kosova'nın ‘Zëri’ gazetesinde bugün yer alan bir makalede kuzeyde her yıl 8 milyon Avro değerinde Sırpların ödemediği elektrik faturalarının Kosova’nın diğer bölümlerindeki vatandaşlara ödettirildiği belirtildi. Kosova kuzeyinde Sırpların her yıl 8 milyon Avro üzerinde elektrik masrafı Kosova’nın diğer vatandaşları faturalarına yüklenip karşılanıyor. Savaşın sona erişinden bu yana Kosova kuzeyinde Sırpların harcadığı elektrik masrafları 100 milyon Avroyu aşmış bulunuyor. Kosova’da kalmaları teşviki olarak Kosova'da yaşayan Sırplara Sırbistan bütçesinden maaş ödeneği veriliyor.

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