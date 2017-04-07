Hollanda ve Japonya'dan 'Suriye' açıklaması

Hollanda ve Japonya, ABD'nin Suriye'de rejime ait askeri üsse düzenlediği askeri operasyonla ilgili destek mesajları verirken, Endonezya operasyonu endişeyle karşıladığını bildirdi.
Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders yaptığı yazılı açıklamada, "ABD’nin eylemini anlayışla karşılıyorum. Bu, Suriye rejimine karşı açık ve net bir uyarıdır. Kimyasal silah kullanıp bundan kaçış olmayacağını Esed'in kendisi de bilmeli." ifadesini kullandı.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasıyla ilgili olarak ABD'nin stratejisini anladıklarını ve desteklediklerini söyledi.
Abe, ABD'nin operasyonunun Suriye'deki durumun daha da kötüye gitmesini engellemeye yönelik olduğunu vurguladı.
Yerel medyadaki haberlere göre, Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arrmanatha Nasir ise ABD'nin Şayrat Hava Üssü'nü vurmasından endişe duyduklarını söyledi.
Nasir, birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İdlib'de düzenlenen kimyasal saldırıyı kınadıklarını belirterek, "İdlib’de meydana gelen kimyasal saldırıyı gerekçe göstererek ABD'nin Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne saldırmasını endişeyle karşılıyoruz. ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin onayı olmadan böyle bir füze saldırısı düzenlemesi tek taraflı askeri bir hamledir." şeklinde konuştu.
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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Esed rejimine ait askeri üssü hedef alınmasınamasına ilişkin, "Hem bölgedeki hem de Ortadoğu'daki müttefiklerimizden aldığımız tepkiler attığımız bu adımı yoğun şekilde destekler nitelikte" dedi
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Esed rejimi, ülkenin orta kesimindeki bir üssün ABD tarafından vurulduğunu duyurdu. Suriye ordusu da üssün saldırı öncesi boşaltıldığını söyledi.
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