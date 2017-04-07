12:50, 07 Nisan 2017 Cuma

Hollanda ve Japonya'dan 'Suriye' açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hollanda ve Japonya, ABD'nin Suriye'de rejime ait askeri üsse düzenlediği askeri operasyonla ilgili destek mesajları verirken, Endonezya operasyonu endişeyle karşıladığını bildirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders yaptığı yazılı açıklamada, "ABD’nin eylemini anlayışla karşılıyorum. Bu, Suriye rejimine karşı açık ve net bir uyarıdır. Kimyasal silah kullanıp bundan kaçış olmayacağını Esed'in kendisi de bilmeli." ifadesini kullandı.

JAPONYA'DAN DESTEK MESAJI

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasıyla ilgili olarak ABD'nin stratejisini anladıklarını ve desteklediklerini söyledi.

Abe, ABD'nin operasyonunun Suriye'deki durumun daha da kötüye gitmesini engellemeye yönelik olduğunu vurguladı.

"SURİYE'DE İSTİKRAR VE BARIŞ, SADECE DİYALOGLA ELDE EDİLEBİLİR"

Yerel medyadaki haberlere göre, Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arrmanatha Nasir ise ABD'nin Şayrat Hava Üssü'nü vurmasından endişe duyduklarını söyledi.

Nasir, birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İdlib'de düzenlenen kimyasal saldırıyı kınadıklarını belirterek, "İdlib’de meydana gelen kimyasal saldırıyı gerekçe göstererek ABD'nin Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne saldırmasını endişeyle karşılıyoruz. ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin onayı olmadan böyle bir füze saldırısı düzenlemesi tek taraflı askeri bir hamledir." şeklinde konuştu.