12:57, 07 Nisan 2017 Cuma

ABD'nin Suriye'ye saldırısında soru işaretleri





59 Tomahawk füzesiyle vurulan Suriye'deki üsteki asker kaybı 6 olarak açıklanırken ABD tüm askeri sonuçları hala açıklamadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'nin Suriye'de vurduğu Esed rejimine ait Şayrat hava üssü, en aktif üslerdendi. Ancak rejim, 59 Tomahawk füzesiyle vurulan üsteki asker kaybını 6 olarak açıkladı. Rejim medyası saldırı beklentisi nedeniyle üssün önceden boşaltıldığını da duyurdu. ABD henüz saldırının tüm askeri sonuçlarını açıklamadı. Saldırı öncesi ABD'den bilgi alan Rusya'nın, rejime tedbir aldırıp aldırmadığı ise henüz bilinmiyor.

İlgili Konular abd suriye müdahale

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.