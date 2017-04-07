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ABD'nin Suriye'ye saldırısında soru işaretleri
ABD'nin Suriye'ye saldırısında soru işaretleri

59 Tomahawk füzesiyle vurulan Suriye'deki üsteki asker kaybı 6 olarak açıklanırken ABD tüm askeri sonuçları hala açıklamadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Suriye'de vurduğu Esed rejimine ait Şayrat hava üssü, en aktif üslerdendi. Ancak rejim, 59 Tomahawk füzesiyle vurulan üsteki asker kaybını 6 olarak açıkladı.

Rejim medyası saldırı beklentisi nedeniyle üssün önceden boşaltıldığını da duyurdu. ABD henüz saldırının tüm askeri sonuçlarını açıklamadı.

Saldırı öncesi ABD'den bilgi alan Rusya'nın, rejime tedbir aldırıp aldırmadığı ise henüz bilinmiyor.



İlgili Konular abd suriye müdahale
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