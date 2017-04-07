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16:06, 07 Nisan 2017 Cuma
Dış Politika
14:14, 07 Nisan 2017 Cuma

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Rusya'dan Türkiye ile ticari kısıtlamaları kaldırma çağrısı
Rusya'dan Türkiye ile ticari kısıtlamaları kaldırma çağrısı

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye ile ticarette karşılıklı kısıtlamaların tüm tarafların zararına olduğunu belirterek, “Karşılıklı kısıtlamaları kaldırmak en doğrusu olur.” dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye ile ticarette karşılıklı kısıtlamaların tüm tarafların zararına olduğunu belirterek, “İleriye doğru adım atmak ve karşılıklı kısıtlamaları kaldırmak en doğrusu olur.” dedi.

Başkent Moskova’da gazetecilere açıklamada bulunan Dvorkoviç, Rusya ve Türkiye arasındaki kısıtlamaların, tüm tarafların zararına olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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