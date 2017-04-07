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16:06, 07 Nisan 2017 Cuma
Avrupa
Güncelleme: 14:25, 07 Nisan 2017 Cuma

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Rum meclisi Enosis kararını geri çekti
Rum meclisi Enosis kararını geri çekti

Güney Kıbrıs Rum kesimindeki Rum Meclisi Kıbrıs'ta kriz yaratan Enosis kararını iptal etti. Görüşmeler 11 Nisan'da yeniden başlayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Temsilciler Meclisi, Demokratik Seferberlik Partisi'nin (DİSİ) kararın Milli Eğitim Bakanlığa devredilmesine yönelik önerisini oyladı.

DİSİ'nin önerisine, 30 milletvekili kabul oyu verirken 20 milletvekili ret oyu kullandı.

Rum Meclisi, 10 Şubat'ta Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören "Enosis" referandumunun, yıl dönümünde okullarda kutlanması yönünde karar almıştı. 16 Şubat'ta Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yapılan liderler görüşmesinde, Rum lider Nikos Anastasiadis, kapıyı sertçe vurarak, masadan kalkmıştı. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının "Enosis referandumunun okullarda kutlanması" kararından geri adım atmaması üzerine liderler görüşmesine katılmayacağını açıklamıştı.



İlgili Konular Enosis referandumu KKTC Yunanistan Kıbrıs
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