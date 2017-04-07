Osmaniye'de patlama, 1 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Osmaniye'deki demir çelik fabrikasında klor gazı sızıntısı nedeniyle ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Saat 14.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir-çelik işleyen tesiste bilinmeyen bir nedenle sızan flor gazından işçiler etkilendi.
Gazdan zehirlenen işçiler çağrılan ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak 1 işçi kurtarılamadı, 3 işçi ise tedaviye alındı.
Tesiste sızıntıya karşı çalışma yapılmaya başlandı.
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