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SMDK'dan 'Esed rejimine müdahaleler sürsün' çağrısı
SMDK'dan 'Esed rejimine müdahaleler sürsün' çağrısı

SMDK, sivil katliamları önleyecek şekilde, Suriye rejimine yönelik saldırıların devam etmesi çağrısında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimine yönelik saldırıların, sivil katliamları önleyecek şekilde sürmesini istediklerini belirtti.

SMDK, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin vurduğu rejime ait hava üssünün rejim tarafından sivilleri öldürmek için kullanıldığına dikkati çekti.

Açıklamada, "Şayrat Hava Üssü'nde varil bombalarının üretim merkezi bulunuyordu. Kimyasal madde taşıyan roketlerin üretildiği özel bir yerin de bulunduğu hava üssünde ayrıca, İran Devrim Muhafızları'nın üssü vardı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rejimin yeniden hava saldırıları düzenlemesini ve kullanımı yasaklanmış silahlarla bizi vurmasını engelleyecek şekilde rejime yönelik saldırıların sürmesini temenni ediyoruz. Rejime yönelik bu saldırıların, Esed'in hedef aldığı masum insanları da koruyacak düzeye gelmesini istiyoruz."



İlgili Konular SMDK esed abd suriye müdahale
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