15:34, 07 Nisan 2017 Cuma

Erdoğan'dan ABD'nin Suriye'ye müdahalesi için ilk açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesi için "Suriye'de bu hava üssünün vurulup, Esed tarafından işlenen savaş suçlarına karşı atılmış bu somut adımı olumlu bulduğumu söylemek istiyorum. Yeter mi, ben bunu yeterli görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hatay'daki toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı.

"Çocukların hunharca katledildiği bir dünyada kimsenin kendisini huzurda hissetmesine imkan yoktur. Hiç kimse çocuk katliamlarını DEAŞ ile mücadele kılıfı altına gizlemeye kalkmamalıdır. Rejimin, rejim tarafından kullanılan terör örgütlerinin gerçekleştirdikleri hoyratça saldırıların hiçbir meşruiyeti kalmamıştır. Suriye'de, aynı şekilde Irak'ta katledilen masumlarla birlikte insanlığın ortak vicdanı da ölüyor. İdlib'deki ve diğer bölgelerdeki mazlumların ahı o zalim şahları yerinden indirecektir. O devlet terörü estirenleri yerinden indirecektir. Bunun çok uzak olmadığını tahmin ediyorum. ABD'nin olumlu adımları ve girişimleri olmuştu.

Suriye'de bu hava üssünün vurulup, Esed tarafından işlenen savaş suçlarına karşı atılmış bu somut adımı olumlu bulduğumu söylemek istiyorum. Yeter mi, ben bunu yeterli görmüyorum."