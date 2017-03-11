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Afrika
15:53, 07 Nisan 2017 Cuma

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Fitch, Güney Afrika'nın notunu indirdi
Fitch, Güney Afrika'nın notunu indirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, artan politik riskleri gerekçe göstererek Güney Afrika'nın kredi notunu "yatırım yapılabilir" seviyenin altına çekti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Güney Afrika’nın uzun vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu “yatırım yapılabilir” seviyenin altında olan “BB+” seviyesine indirdiğini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada ülkenin uzun vadeli yerel ve döviz cinsi kredi notunun “BBB-“ seviyesinden “BB+” seviyesine düşürüldüğü, kredi notu görünümünün ise “durağan” olduğu belirtildi.

Açıklamada karara gerekçe olarak Güney Afrika’da kabine değişikliği ile başlayan gerilimin politik riskleri artırması, ülkenin yönetim ve kamu finansmanı standartlarında zayıflama beklentisi gösterildi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma’nın Maliye Bakanı Pravin Gordhan'ı görevden alarak İçişleri Bakanı Malusi Gigaba'yı atadığı hatırlatılarak, Gigaba’nın mali politikada değişikliğe gitmeyeceğini söylemesine rağmen, mali konsolidasyonun ülkenin öncelikleri arasında yer almayabileceği vurgulandı.

Açıklamada ülkenin büyümesindeki azalma ile gelirlerinde de düşüşün meydana geldiği, bunun da halihazırda Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 53’ü seviyesinde olan kamu borcunu artırabileceği belirtildi.

Fitch'in, “BB” seviyesinde değerlendirdiği ülkelerin ortalama kamu borcunun GSYH’ya oranının yaklaşık yüzde 51 seviyesinde olduğu hatırlatıldı.

Kredi derecelendirme kuruluşu, Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) önümüzdeki dönemde enerjisinin parti içi birliği sağlamaya odaklanmasının beklendiğini, ülkenin büyümesi önünde siyasi belirsizliklerin engel teşkil ettiğini hatırlattı.

Açıklamada, Güney Afrika’daki kabine değişikliklerinin ülkede yatırım iklimini de olumsuz etkilemesinin beklendiği belirtilerek, ülkenin bu yıl sonunda yüzde 1,2, gelecek sene ise yüzde 2,1 büyüme kaydedebileceği ifade edildi.

Hafta başında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s da (S&P) politik risklerdeki artış gerekçesiyle ülkenin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyesinin altına düşürmüştü.



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