Almanya'dan DİTİB şikayet başvurusunu reddetti

Almanya'nın Köln kentindeki iş mahkemesi, işten çıkarıldıkları gerekçesiyle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİB'e dava açmak isteyen iki imamın şikâyet başvurusuna yönelik kararını açıkladı. Köln İş Mahkemesi, Türkiye'den gönderilen ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı camilerde çalışan iki imamın, şikâyetini, iş akdi bulunmadığı gerekçesiyle reddetti.
Baden Württemberg eyaletindeki DİTİB camilerinde görev yapan imamlar, görevlerine yönelik talimatları DİTİB'den aldıklarını belirterek, DİTİB ile aralarında bir iş akitleri olduğunu savunuyordu. Ancak mahkeme imamların DİTİB ile aralarında iş akdi olduğunu gösteren ve mahkemeye sunulan DİTİB'den verildiği belirtilen talimatların yeterli delil oluşturmadığını belirterek, iki imamın Türk devletine bağlı memurlar olduklarına hükmetti.
Söz konusu iki imam 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gülen yapılanmasına yakın oldukları iddiasıyla görevden alınıp, Türkiye'ye çağrıldıklarını savunuyor. Türkiye'ye çağrılan C.Ç. ve M.D. adlı iki imamın avukatı Tuncay Karaman, mahkemenin kararının ardından müvekkillerinin Türkiye'de tutuklanma ihtimali üzerine Alman makamlarına iltica başvurusunda bulunduğu bilgisini yeniden aktardı. Müvekkillerinin gerekçe gösterilmeden geri çağrıldıklarını söyleyen avukat Karaman, diğer geri çağrılan imamların dönüşlerinde havalimanında gözaltına alındıklarını öne sürdü.
Kaynak: Deutsche Welle Türkçe
Köln İş Mahkemesi, iki imamın işten çıkarıldıkları DİTİB'e yönelik şikâyet başvurusunu reddetti
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