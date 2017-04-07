16:20, 07 Nisan 2017 Cuma

İsveç'te kamyonlu terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var | FOTO





İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kamyonun AVM'ye dalması sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsveç'in başkenti Stockholm'de kamyonlu saldırı gerçekleştiği bildirildi.

Kamyonun, AVM olduğu belirtilen bir binaya girdiği saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi. Olay yerine giden polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı. Görgü tanıkları olay yerinden silah sesleri geldiğini belirtti. Gelen son bilgilere göre İsveç Başbakanı yaşanan olayla ilgili "İşaretler terör saldırısını gösteriyor" dedi.

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