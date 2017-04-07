16:35, 07 Nisan 2017 Cuma

Yıldırım'dan Atak helikopterine selam





Başbakan Binali Yıldırım, helikopterle Cizre'den Şırnak'a gelirken havada kendisine eşlik eden Atak helikopterini selamladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Binali Yıldırım,cuma namazını Şerafettin Elçi Havaalanı'nda kıldıktan sonra beraberindekilerle helikoptere binerek Cizre'den Şırnak merkeze doğru yola çıktı. Yıldırım'ın helikopterine güvenlik için yerli ve milli imkanlarla üretilen Atak helikopterleri eşlik etti. Başbakan Yıldırım, helikopterinin penceresinden Atak helikopterini selamladı.

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