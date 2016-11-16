17 Nisan'da okullar tatil

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "16 Nisan'da halk oylamasını yapıyoruz, sandık kurullarında birçok öğretmenimiz görev almakta. Sayımların sağlıklı olabilmesi için, yapılacak itirazların da yine sağlıklı şekilde neticelenebilmesi için, aynı zamanda okullarımızda düzenin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için Başbakan'ımızın talimatıyla 17 Nisan'ı tatil etme kararı aldık." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 16 Nisan'daki seçimin ardından 17 Nisan'da okulların tatil olacağını açıkladı
Başbakan Binali Yıldırım, helikopterle Cizre'den Şırnak'a gelirken havada kendisine eşlik eden Atak helikopterini selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesiyle ilgili, "Suriye'de bu hava üssünün vurulup, Esed tarafından işlenen savaş suçlarına karşı atılmış bu somut adımı olumlu bulduğumu söylemek istiyorum. Yeter mi, ben bunu yeterli görmüyorum" dedi
Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da zirai don riski bulunuyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye ile ticarette karşılıklı kısıtlamaların tüm tarafların zararına olduğunu belirterek, “Karşılıklı kısıtlamaları kaldırmak en doğrusu olur.” dedi.
İzmir merkezli 8 ilde yapılan FETÖ operasyonunda örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı
FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 41 eski emniyet personelinden 36'sı tutuklandı
İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara Büyükelçiliği'nde birinci sekreter olarak Müslüman Rasha Atamny görevlendirildi
Suriye'ye ait savaş uçağından atlayarak kurtulan ve Hatay'da gördüğü tedavi sonrası taburcu edilen Suriyeli pilot Sufhan, "Türkiye Cumhuriyeti sınır güvenliğini ihlal ve casusluk" suçlarından tutuklandı
ABD'nin Suriye'ye hava saldırısı düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın'dan ve hükümetten peşpeşe açıklamalar gelmeye başladı
Altının gram fiyatı ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesiyle artan jeopolitik risklerle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 152,43 liraya kadar çıktı
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, sabah saat 09.00 sıralarında evine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye götürüldü
Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Hancağız köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Asbaşkanı Suluoğlu, "Atlı okçuluğun bizim için en önemli tarafı geçmişin ihtişamını, geleceğe taşımaktır" dedi
UNICEF ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı araştırmalar, dünyada 140 milyondan fazla çocuğun hayatlarını öksüz ve yetim olarak sürdürdüğünü gösteriyor.