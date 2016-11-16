17:22, 07 Nisan 2017 Cuma

17 Nisan'da okullar tatil





Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 16 Nisan'daki seçimin ardından 17 Nisan'da okulların tatil olacağını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "16 Nisan'da halk oylamasını yapıyoruz, sandık kurullarında birçok öğretmenimiz görev almakta. Sayımların sağlıklı olabilmesi için, yapılacak itirazların da yine sağlıklı şekilde neticelenebilmesi için, aynı zamanda okullarımızda düzenin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için Başbakan'ımızın talimatıyla 17 Nisan'ı tatil etme kararı aldık." dedi.

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