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Filistin'de gösterilere müdahale
Filistin'de gösterilere müdahale

İsrail askerlerinin, Yahudi yerleşim birimleri ve ayrım duvarı karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu bazı Filistinliler yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerindeki Yahudi yerleşim birimleri ve ayrım (utanç) duvarı karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu bazı Filistinliler yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistin Halk Direniş Komiteleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Yahudi yerleşim birimleri ve ayrım duvarı karşıtı gösteriler düzenlendiği bildirildi.

İsrail askerlerinin, Kefr Kaddum ve Nablus'un batısındaki gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmesi sonucu bazı Filistinlilerin yaralandığı aktarılan açıklamada, onlarca Filistinlinin de gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Filistinli gençlerin İsrail askerlerine taş ve molotofkokteyli atarak karşılık verdiği kaydedildi.

İsrail yönetimi, güvenlik gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına 2002'de duvar inşa etmeye başlamıştı. Cuma günleri ayrım duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, sis bombası ve basınçlı atık suyla müdahale ediyor. Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, saldırılara engel olma gerekçesiyle 2002'de ayrım duvarının inşasına başlamıştı.



İlgili Konular israil filistin
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