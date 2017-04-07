Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD'nin Suriye'ye düzenlediği saldırıyı değerlendiren Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin meşru hükümetiyle öfkeli bir şekilde mücadele edeceğinin görüldüğü yorumunda bulundu.
Facebook hesabından açıklamada bulunan Medvedev, "Ana düşman (DEAŞ) IŞİD'e karşı ortak mücadele sergilemek yerine Trump yönetimi, Suriye'deki meşru hükümetle öfkeli bir şekilde mücadele edeceğini gösterdi. Saldırı, uluslararası hukuk normları ihlal edilerek ve BM'nin onayı olmadan düzenlendi. Ayrıca ABD'ye yönelik bir saldırıyla ilgisi olmayan bir askeri operasyon için ABD Kongresi'ne ön bildirimde bulunulmadı" dedi.
Rusya Başbakanı Medvedev, "Trump'ın Suriye'ye yaptığı saldırılar, ABD'yi Rusya ile askeri çatışma riskini 'santimlere' yaklaştırdı!" dedi
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