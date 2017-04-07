17:52, 07 Nisan 2017 Cuma

Rusya Başbakanı: "ABD ile çatışmaya ramak kaldı!"





Rusya Başbakanı Medvedev, "Trump'ın Suriye'ye yaptığı saldırılar, ABD'yi Rusya ile askeri çatışma riskini 'santimlere' yaklaştırdı!" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'nin Suriye'ye düzenlediği saldırıyı değerlendiren Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin meşru hükümetiyle öfkeli bir şekilde mücadele edeceğinin görüldüğü yorumunda bulundu. Facebook hesabından açıklamada bulunan Medvedev, "Ana düşman (DEAŞ) IŞİD'e karşı ortak mücadele sergilemek yerine Trump yönetimi, Suriye'deki meşru hükümetle öfkeli bir şekilde mücadele edeceğini gösterdi. Saldırı, uluslararası hukuk normları ihlal edilerek ve BM'nin onayı olmadan düzenlendi. Ayrıca ABD'ye yönelik bir saldırıyla ilgisi olmayan bir askeri operasyon için ABD Kongresi'ne ön bildirimde bulunulmadı" dedi.

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