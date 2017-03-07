18:36, 07 Nisan 2017 Cuma

Bahçeli: Esed yönetimi layığını bulmuştur





MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması ile ilgili, "Masumlara alçakça saldıran, bebeklere zehirli gaz fırlatan Esad yönetimi layığını bulmuş, cevabını almıştır." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu. "ESED'İN İNSANLIK DIŞI SALDIRILARI VE KATLİAMLARINA VERİLEN FÜZELİ KARŞILIK OLUMLU VE YERİNDEDİR" Bahçeli, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu sabaha karşı Doğu Akdeniz'den atılan 59 füzeyle Suriye’nin Şayrat Hava Üssü vurulmuştur. Masumlara alçakça saldıran, bebeklere zehirli gaz fırlatan Esad yönetimi layığını bulmuş, cevabını almıştır. İdlib’in Han Şeyhun ilçesine atılan kimyasal bombaları taşıyan uçak ve konuşlandıkları üs imha edilmiştir. Esad’ın insanlık dışı saldırı ve katliamlarına verilen füzeli karşılık olumlu ve yerindedir ve de Esad Suriye’nin geleceğinden sökülüp atılmalıdır. Türkiye adaletin yanında yer almalıdır. Türkiye sivil ve masum canlara kasteden katillerin tam karşı cephesinde durmalıdır. Zulümle adalet bir arada olmayacaktır. Zulmün olduğu yerde insanlık da bulunamayacaktır."

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