18:47, 07 Nisan 2017 Cuma

LYS sınav merkezleri listesine güncelleme





ÖSYM tarafından, Lisans Yerleştirme Sınavı'nın uygulanacağı ilçe sınav merkezleri listesinin güncellendiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), internet sitesinde yer alan duyuruda, 4 Nisan'da başlayan Lisans Yerleştirme Sınavı başvurularının (2017-LYS) 17 Nisan'da sona ereceği hatırlatıldı. 4 Nisan 2017 tarihli duyuruyla ilan edilen LYS'nin uygulanacağı "İlçe Sınav Merkezleri Listesi"nin güncelleneceği belirtilerek, LYS'nin 81 il merkezi ile Lefkoşa'nın yanı sıra belirlenen, 39 ilçe sınav merkezinde de birden fazla oturumda yapılacağı kaydedildi. Eklenen 5 yeni ilçe sınav merkezi dolayısıyla "2017-LYS Okul veya Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri" listesi de güncellendi.

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