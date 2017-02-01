BM'den Suriye çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Şayrat Askeri Üssü'ne düzenlediği askeri operasyonu yakından ve endişeyle takip ettiğini belirterek, "Gerginliği tırmandıracak ve Suriye halkının acılarını derinleştirebilecek her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.
BM Genel Sekreterliğinden yapılan yazılan açıklamada Guterres, Suriye'deki son gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.
Suriye'nin İdlib kentinin Han Şeyhun beldesine düzenlenen kimyasal silah saldırısını "iğrenç" olarak nitelendiren Guterres, uluslararası normlar ve Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak bu tür suçların hesap verillebilirliğinin tesis edilmesi gerektiğini belirtti.
Guterres, ABD'nin Şayrat Askeri Üssü'ne düzenlediği askeri operasyonu yakından ve endişeyle takip ettiğini belirterek, "Gerginliği tırmandıracak ve Suriye halkının acılarını derinleştirebilecek her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.
Suriye'deki krize siyasi çözümden başka bir yol olmadığını vurgulayan Guterres, taraflara Cenevre görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi için çaba göstermeleri çağrısında bulundu.
ABD'nin füze saldırısını memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Özgür Suriye Ordusu, rejimin halka karşı yürüttüğü savaşın engellenmesi için askeri saldırıların devamı çağrısı yaptı
Suriye'de Esed rejiminin, Dera ve Şam'da muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yönelik hava saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ABD'nin askeri operasyonunu görüşmek için acil toplantı kararı aldı
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, "Suriye halkının acılarını derinleştirebilecek her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulunuyorum" dedi
Rusya Başbakanı Medvedev, "Trump'ın Suriye'ye yaptığı saldırılar, ABD'yi Rusya ile askeri çatışma riskini 'santimlere' yaklaştırdı!" dedi
DSÖ'nün yayımladığı rapora göre, depresyonda olan kişi sayısı dünya genelinde 322 milyon, Türkiye'de ise 3 milyonun üzerinde
İsrail askerlerinin, Yahudi yerleşim birimleri ve ayrım duvarı karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu bazı Filistinliler yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi
AP Başkanı Tajani, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sosan'ın parlamentoya girişini yasakladı, Suriye rejimi lehine bir konferansı iptal etti
İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kamyonun AVM'ye dalması sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Birleşik Arap Emirlikleri, ABD'nin Suriye'de rejime ait askeri üsse düzenlediği operasyonlara "tam destek" verdiğini açıkladı
Köln İş Mahkemesi, iki imamın işten çıkarıldıkları DİTİB'e yönelik şikâyet başvurusunu reddetti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, artan politik riskleri gerekçe göstererek Güney Afrika'nın kredi notunu "yatırım yapılabilir" seviyenin altına çekti
Sırbistan'da eğitim uçuşu sırasında düşen uçaktaki iki pilot hayatını kaybetti
SMDK, sivil katliamları önleyecek şekilde, Suriye rejimine yönelik saldırıların devam etmesi çağrısında bulundu
Güney Kore ordusu tarafından Kuzey Kore'nin askeri eylemlerinin daha yakından takibi için yaklaşık 10 İHA'nın sınıra yakın bölgedeki Deniz Piyade Teşkilatına konuşlandıracağı bildirildi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Meclisi'nin "Enosis" kararını iptal etmesinin ardından Kıbrıs müzakerelerinin 11 Nisan'da yeniden başlayacağını açıkladı