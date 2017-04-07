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Adana'da mitinge giden midibüs devrildi: 3 ölü
Adana'da mitinge giden midibüs devrildi: 3 ölü

Adana'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine katılmak için yola çıkan bir grup genci taşıyan midibüs kaza yaptı. Şarampole devrilen midibüste 3 lise öğrencisi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Adana'da mitinge gidenleri taşıyan midibüs devrildi. Kazada 3 lise öğrencisi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Kaza, Adana-İmamoğlu Karayolu'nun Handeresi mevkiinde oldu.

Bir grup genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılmak üzere yola çıktı.

Gençleri taşıyan 01 S 2304 plakalı midibüs, sağanak nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Aracın altında kalan 3 lise öğrencisi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni de kaza bölgesine giderek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

YARALILARIN ARASINDA HAYATİ TEHLİKESİ BULUNANLAR VAR

Kaza yerine ulaşmak için yola çıkan ambulanslar selde mahsur kaldı. Araçları, itfaiye ekipleri ve çevredekiler kurtardı.

Yaralanan 24 kişi çevredeki hastanelerde tedaviye alındı. Yaralılar arasında hayati tehlikesi olanların bulunduğu öğrenildi.



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