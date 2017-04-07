BMGK ABD'nin Suriye'ye operasyonu için acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ABD'nin Suriye rejimine ait hava üssünü vurması nedeniyle acil toplantı kararı aldı.
BMGK'dan yapılan açıklamada, saat 11.30'da (TSİ 18.30) düzenlenecek toplantının açık olacağı ve BM Genel Sekreterliğinin üyelere konuya ilişkin brifing vereceği belirtildi.
Toplantı talebinin BMGK'nın geçici üyelerinden Bolivya'dan geldiği öğrenildi.
Öte yandan Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına ilişkin hazırlanan üç ayrı BMGK karar tasarısının müzakereleri de devam ediyor.
ABD, İngiltere ve Fransa bir tasarı hazırlamış ardından da Rusya karşı tasarı hazırlayarak üyelere sunmuştu.
Arayı bulmak isteyen BMGK'nın 10 geçici üyesi ise üçüncü bir tasarı hazırlayarak üyelere dağıtmıştı. Bu tasarıların oylama için Konseye getirilip getirilmeyeceği henüz açıklanmadı.
ABD'nin füze saldırısını memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Özgür Suriye Ordusu, rejimin halka karşı yürüttüğü savaşın engellenmesi için askeri saldırıların devamı çağrısı yaptı
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