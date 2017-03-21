19:48, 07 Nisan 2017 Cuma

Çavuşoğlu, Rus ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü





Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cubeyr ile telefonda görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cubeyr ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun Lavrov ve el-Cubeyr ile görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Çavuşoğlu ve el-Cubeyr'in görüşmesinde ayrıca Suriye Fikirdaş Ülkeler Toplantısı'nın en kısa zamanda gerçekleştirilmesinin faydalı olacağı değerlendirmesi yapıldı.

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