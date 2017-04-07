ÖSO'dan 'Esed rejimine karşı saldırılar sürsün' çağrısı

Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin Şayrat Hava Üssü'ne yönelik saldırısının, Esed rejiminin yaptığı katliamlara karşı uluslararası toplumun aldığı ilk sorumluluk olması nedeniyle bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.
"Suriye'de devrimci güçler, bu saldırıyı yaptıkları cezasız kalan rejimin cezalandırılmasında dönüm noktası olarak görmektedir. Esed terörüne ve onun destekçilerine karşı koymak, teröre karşı küresel mücadelede başarılı bir adımdır. Ve biz bu saldırıyı, şiddet ile teröre karşı mücadelede ve de Suriyelilerin adil şekilde temsil edildiği siyasi bir çözüm için doğru başlangıç noktası olarak görüyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, ABD'nin bu saldırıyla Suriye'deki sorumluluğunun sona ermediği vurgulandı.
Özgür Suriye Ordusunun Esed rejiminin intikam saldırılarından korktuğu ifade edilen açıklamada, ABD ve Suriye Halkının Dostları'ndan rejime karşı çok net bir tavır benimsemeleri istendi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Askeri operasyonların yanında rejime siyasi baskı yapılması gerekmektedir. Suriye halkının acıları ancak bu şekilde sona erer. Esed rejimine karşı askeri operasyonların devam etmelidir. Rejimin, kendi halkına karşı havaalanlarını ve yasaklanmış silahları kullanması ancak bu şekilde engellenebilir. Biz ÖSO olarak, Suriye'nin terörist milislerle ve paralı askerlerle dolu bir bataklığa dönüştürülmesinin tüm sorumlusu olarak Esed'i görüyoruz. Suriye halkının onurunu ve özgürlüğünü geri getirmek için Esed rejimi cezalandırılmalıdır."
ABD'nin füze saldırısını memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Özgür Suriye Ordusu, rejimin halka karşı yürüttüğü savaşın engellenmesi için askeri saldırıların devamı çağrısı yaptı
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