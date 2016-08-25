Destici: Biz milletin sisteminin yanında duracağız

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, halk oylamasına ilişkin, "Biz kararımızı verdik. BBP olarak biz darbe anayasasının yanında durmayacağız. Kenan Evren sisteminin yanında durmadık, durmayacağız. Biz milletin sisteminin yanında duracağız." dedi.
Destici, kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek 16 Nisan referandumu ve ABD'nin Suriye'nin askeri hava üssünü füze ile vurmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Esed rejimini ve ona bugüne kadar destek veren Rusya, Çin, İran ve ne kadar emperyalist, küresel güç varsa hepsini lanetlediğini belirterek, "Bu yapılan müdahaleyi, askeri üssün vurulmasını doğru buluyoruz, destekliyoruz. Ama bakalım bununla mı kalacak yoksa gerçekten ciddi bir tepkiye dönüşüp artık katil Esed'in oturmasına müsaade etmeyecek seviyeye mi çıkacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Çünkü Suriye'de huzurun, iç barışın ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının yolu, Suriye'deki rejim değişikliğine bağlıdır. O rejim artık oradan gitmelidir. Çünkü faturası ortadadır." diye konuştu.
Anayasa değişikliği paketine değinen Desteci, milletvekili dağılımının 600'e çıkartılmasının fazladan mali yük olacağına dair eleştirileri hatırlattı. Destici, "Ana muhalefet partisi genel başkanı getireceği ek maliyetten bahsediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, söylersin Meclisteki grup başkan vekilleri az telefon görüşmesi yaparlar, az mektup gönderirler. Onların maliyeti oradan çıkar." ifadelerini kullandı.
Anayasa değişikliğinin çok şeye ilaç olacağını vurgulayan Destici, şöyle devam etti:
"Biz 'evet' derken 'evet' ile 'hayır' diyenlere baktığımız zaman sisteme değil de sistemin ne getirip ne götürdüğüne değil de kimin seçileceğine ya da kimin seçilmeyeceğine veya hangi partinin iktidara geleceğine, gelmeyeceğine bakarak bir tercihte bulunuyorlar. Bu doğru değil. Mevcut sistemi okuyun. Mevcut sistem nedir? Bugüne kadar uygulamaları ortada bir de yeni getirilen sistemi okuyun kıyaslamasını yapın ve ona göre karar verin. Bizim vatandaşlardan istediğimiz ve arzu ettiğimiz budur. 16 Nisan'da biz Cumhurbaşkanlığı seçimi yapmayacağız. Parlamento seçimi de yapmayacağız. Biz sistem değişikliğini onaylayacağız. İnşallah bu sistem değişikliği geçecek, ondan sora 2019 yılında veya erkene alınırsa erkene alındığı bir tarihte seçim olduğunda Cumhurbaşkanı adayları ortaya çıkacak. Kimi arzularsanız onu destekleyeceksiniz. Hangi partiyi Meclise göndermek istiyorsanız onu göndereceksiniz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize tehditler sınırlarımız dışından geldiği için mücadelemizi oralara taşımak zorunda kaldık. Türkiye kendi güvenliğini kendisi sağlayacak imkanlara sahiptir." dedi.
BBP Genel Başkanı Destici: "Biz kararımızı verdik. BBP olarak biz darbe anayasasının yanında durmayacağız. Kenan Evren sisteminin yanında durmadık, durmayacağız. Biz milletin sisteminin yanında duracağız." dedi.
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