Erdoğan: Türkiye kendi güvenliğini sağlayacak imkanlara sahiptir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında Türkiye'ye sınır dışından tehditler geldiği için mücadeleye orada devam edildiğini belirterek, "Tabii, bu ülkelerde yaşayan insanlarla bin yıllık kardeşliğimizi unutmuyoruz. Türkiye kendi güvenliğini kendisi sağlayacak, bununla kalmayıp kendisine el uzatan tüm kardeşlerine yardım edecek imkanlara sahiptir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize tehditler sınırlarımız dışından geldiği için mücadelemizi oralara taşımak zorunda kaldık. Türkiye kendi güvenliğini kendisi sağlayacak imkanlara sahiptir." dedi.
BBP Genel Başkanı Destici: "Biz kararımızı verdik. BBP olarak biz darbe anayasasının yanında durmayacağız. Kenan Evren sisteminin yanında durmadık, durmayacağız. Biz milletin sisteminin yanında duracağız." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cubeyr ile telefonda görüştü
Adana'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine katılmak için yola çıkan bir grup genci taşıyan midibüs kaza yaptı. Şarampole devrilen midibüste 3 lise öğrencisi hayatını kaybetti
Anayasa değişikliği için oy verme işleminin başladığı 17 ülke ile gümrük kapılarında 27 Mart'tan itibaren 915 bin 49 oy kullanıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması ile ilgili, "Masumlara alçakça saldıran, bebeklere zehirli gaz fırlatan Esad yönetimi layığını bulmuş, cevabını almıştır." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 16 Nisan'daki seçimin ardından 17 Nisan'da okulların tatil olacağını açıkladı
Başbakan Binali Yıldırım, helikopterle Cizre'den Şırnak'a gelirken havada kendisine eşlik eden Atak helikopterini selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesiyle ilgili, "Suriye'de bu hava üssünün vurulup, Esed tarafından işlenen savaş suçlarına karşı atılmış bu somut adımı olumlu bulduğumu söylemek istiyorum. Yeter mi, ben bunu yeterli görmüyorum" dedi
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Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye ile ticarette karşılıklı kısıtlamaların tüm tarafların zararına olduğunu belirterek, “Karşılıklı kısıtlamaları kaldırmak en doğrusu olur.” dedi.
İzmir merkezli 8 ilde yapılan FETÖ operasyonunda örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı
FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 41 eski emniyet personelinden 36'sı tutuklandı
İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara Büyükelçiliği'nde birinci sekreter olarak Müslüman Rasha Atamny görevlendirildi
Suriye'ye ait savaş uçağından atlayarak kurtulan ve Hatay'da gördüğü tedavi sonrası taburcu edilen Suriyeli pilot Sufhan, "Türkiye Cumhuriyeti sınır güvenliğini ihlal ve casusluk" suçlarından tutuklandı