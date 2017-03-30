19:58, 07 Nisan 2017 Cuma

Erdoğan: Türkiye kendi güvenliğini sağlayacak imkanlara sahiptir





Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize tehditler sınırlarımız dışından geldiği için mücadelemizi oralara taşımak zorunda kaldık. Türkiye kendi güvenliğini kendisi sağlayacak imkanlara sahiptir." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında Türkiye'ye sınır dışından tehditler geldiği için mücadeleye orada devam edildiğini belirterek, "Tabii, bu ülkelerde yaşayan insanlarla bin yıllık kardeşliğimizi unutmuyoruz. Türkiye kendi güvenliğini kendisi sağlayacak, bununla kalmayıp kendisine el uzatan tüm kardeşlerine yardım edecek imkanlara sahiptir." dedi.

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