09:14, 08 Nisan 2017 Cumartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 08 Nisan 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Yenikapı Meydanı'nda düzenlenecek "İstanbul Buluşması"na katılacak.

- Erdoğan, 24 TV ve 360 TV'nin ortak canlı yayınına konuk olacak.



(İstanbul/16.00/19.00)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu halk oylaması kampanyası kapsamında halka hitap edecek.



(Trabzon/13.30)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Mustafakemalpaşa teşkilatının vefa buluşmasına katılacak, kanaat önderleriyle bir araya gelecek, "Üreten Türkiye" programına, Fetih Yürüyüşü'ne ve Gülbahçe Mahalle Şenliği'ne iştirak edecek.



(Bursa/08.00-18.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Sarıoğlan, Palas Kadın ve Gençlik Merkezi'nin açılışını yapacak, İncesu Kadın ve Gençlik Merkezi temel atma törenine iştirak edecek.



(Kayseri/11.00/13.00/15.00)



3- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Karşıyaka ve Durugöl Spor Tesisleri ile yeni stat yerinde incelemede bulunacak, Atatürk Kültür Merkezi'nde Genç Kürsü programına katılacak.



(Ordu/14.00-17.00)



4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstinye İbrahim Cevahir Sosyal Tesislerinde Karadeniz Vakfının kahvaltısına ve Kızıltepe mitingine iştirak edecek.



(İstanbul/09.30/Mardin/13.30)



5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kentte görev yapmış belediye başkanları ve parti temsilcileri buluşacak, Özbelsan toplu konut temel atma törenine katılacak, "Gençler Soruyor" programına iştirak edecek.



(Sivas/10.00/14.00/19.00)



6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sultandağı, Sandıklı ve Hocalar ilçelerinde DSİ tarafından inşa edilecek tesislerin toplu temel atma merasimleri ile "Okullar Hayat Bulsun Projesi" kapsamında fidan dikim törenlerine katılacak.



(Afyonkarahisar/10.30-15.45)



7- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya mitinginde konuşacak.



(Antalya/14.00)





EKONOMİ



1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, aşçıların kepçe devir teslim törenine katılacak, fabrika ziyaretinde işçilerle buluşacak, otel temeli atacak, sandık kurulları başkanlarının eğitim toplantısına iştirak edecek, sanayiciler ve vatandaşlarla buluşacak.



(Bolu/11.00-17.00)



2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü Bölge Birliğinin açılışına katılacak.



(Şanlıurfa/09.30)



3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, hal esnafını ziyaret edecek, "Üreten Türkiye" programı açılışına katılacak, Orhangazi Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileriyle buluşacak, "Tarihi Çarşı ve Tarihi Yan Yönetimleri" toplantısına iştirak edecek.



(Bursa/08.00-16.30)



4- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Balçova Termal Otel'de düzenlenecek Konya ve Karamanlılar ile buluşma programına katılacak.



(İzmir/20.00)



5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Cezaevi'nde besi çiftliği ve kesimhane projesinin temelini atacak, Göle'de STK ve esnaf toplantısına iştirak edecek, öğretmenevi ve meslek yüksekokulu açılışına katılacak, Ardahan'da STK temsilcileri ve esnafla buluşacak.



(Kars/11.00-15.30/Ardahan/17.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ



1- ABD'nin Suriye'de Şayrat Hava Üssü'nü bombalaması ile rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.



2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



(Musul)





KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Arap Turizm Örgütü Başkanı Bandar Fahad Al-Fehaid, Başkan Yardımcısı ve Yemen Turizm Bakanı Abdulmecid Kubati ile görüşecek, konuk heyetle Dede Korkut Parkı'nı ziyaret edecek.



- Hacı Süleyman Çakır Anadolu Lisesinin ağaç dikimine ve Türk Ocağı binası açılış törenine iştirak edecek Avcı, Mihalıççıklılar Derneğine ziyarette bulunacak.



(Eskişehir/11.00-16.00)



SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği-Antalyaspor, Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor-Beşiktaş maçları oynanacak.



(Ankara/15.30/Gaziantep/16.00/Trabzon/19.00)



2- TFF 1. Lig'in 27. haftasında Şanlıurfaspor-Samsunspor ve Eskişehirspor-Adana Demirspor karşılaşmaları yapılacak.



(Şanlıurfa/16.00/Eskişehir/18.30)



3- Hırvatistan'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 105 kiloda Resul Elvan, kadınlar artı 90 kiloda Melike Günal, podyuma çıkacak.



(Split/12.00)



4- Vestel Venus Sultan Ligi play-off yarı final ilk maçında Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe karşılaşacak.



(İstanbul/13.00)



5- Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı 2. devre maçları Ankara'da başlayacak.



- İlk gün, Sarıyer Belediyespor-Seramiksan ve Nilüfer Belediyespor-İdmanocağı maçları yapılacak.



(Ankara/13.00/15.00)

6- Voleybol Efeler Ligi baraj etabı 2. devre maçları İzmir'de start alacak.



- İlk gün, Şanlıurfa Memleketspor-Beşiktaş ve Tokat Belediye Plevne-Afyon Belediyesi Yüntaş karşılaşmaları oynanacak.



(İzmir/15.00/17.00)



7- Spor Toto Basketbol Süper Ligi 25. haftasında, TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan, Demir İnşaat Büyükçekmece-Muratbey Uşak, Gaziantep Basketbol-Trabzonspor Medical Park ve Best Balıkesir-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler maçları yapılacak.



(Bursa/15.00/İstanbul/Gaziantep/17.00/Balıkesir/18.00)



8- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 25. haftası, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor, Tosyalı Toyo Osmaniye-Mersin Basketbol, Adana ASKİ-BOTAŞ, Fenerbahçe-Girne Üniversitesi, Bellona AGÜ-Yakın Doğu Üniversitesi ve Beşiktaş-İstanbul Üniversitesi maçlarına sahne olacak.



(Mersin/Osmaniye/Adana/14.00/İstanbul/15.00/Kayseri/İstanbul/16.00)



9- Futbolda Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Karşıyaka ile Eyüpspor karşılaşacak.



(İzmir/15.00)







ÖZEL HABER



1- "Türkiye, tarım ürünleri ticaretinin merkezi olacak"



- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:



- "100 milyon lira sermayeyle kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsası, tarım ürünleri ticaretini geliştirecek"



- "Ülkemiz tarım ürünleri ticaretinin merkezi haline gelecek ve bu piyasada dünyanın lider ülkelerinden biri olacak"



- "Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığıyla alın teri hak ettiği değeri bulacak"





2- Erken rezervasyonda hedef büyüdü



- Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Duran:



- "Yerli turistte erken rezervasyon rakamları çok iyi gidiyor. Geçen yıl erken rezervasyon kapsamında 4,5-5 milyon rakamına ulaşılmıştı. Bu yıl erken rezervasyonun en az 1 milyon daha artmasını bekliyoruz"



- "Türk halkı her geçen gün erken rezervasyonla cebine görünmeyen bir parayı koyduğunu anladı"



- "(Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerinin kısıtlanması) Bu işte en büyük zarar şehir otellerine, küçük otellere geldi"





3- Türk narenciyesi Rusya'da kriz öncesine döndü



- Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Kavak:



- "Rusya'nın Türk narenciye ürünlerine yönelik kısıtlamaları kaldırmasıyla ihracatta kriz öncesi seviyenin de üzerine çıktık”



- "Sebze ürünlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması da her iki ülkenin çıkarı açısından büyük önem arz ediyor"



- "Uzak Doğu, Türk Cumhuriyetler ve Orta Doğu gibi bölgelerde artan pazar payları sayesinde yaşanan kaybı önemli oranda azalttık"